Die Laufzeiten im Versand sind lediglich Regellaufzeiten. Darauf weisen die Paketdienste gern hin. Der Kunde hat also keinen Anspruch auf Lieferung in einem bestimmten Zeitraum. Bei Expresstarifen ist das anders. Hier zahlt der Kunde für die Lieferung an einem bestimmten Tag und/oder zu einer bestimmten Zeit. Verspätet sich die Zustellung, kann reklamiert werden, und man kann die Expressgebühren zurück fordern. Die Reklamation muss beim Paketdienst erfolgen. Dazu berechtigt ist aber nur der Absender, da er einen Vertrag mit dem Dienst geschlossen hat. Unter Umständen kann der Absender seinen Anspruch an den Empfänger abtreten. Der muss sich dann mit dem Paketdienst auseinander setzen.



Einige Onlinehändler geben ganz konkrete Lieferzusagen. Da steht dann etwa bei der Bestellung „Wenn Sie heute bestellen, ist die Ware übermorgen da!“ oder auch „Garantierter Liefertermin“. Kommt das Paket dann zu spät, kann man die Lieferung ablehnen und hat sogar Anspruch auf Schadenersatz gegenüber dem Händler. Muss man also etwa ein Geschenk schnell noch woanders teurer kaufen, darf man dem Händler den Aufpreis in Rechnung stellen. Das gilt allerdings nur, wenn man ausdrücklich mitgeteilt hat, dass die Sendung zu einem bestimmten Termin erwartet wird.