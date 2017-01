Laut Bundesärztekammer werden in Deutschland immer noch rund sieben Prozent aller Füllungen aus Amalgam gemacht. Dafür gebe es laut Christian Gernhardt gute Gründe: „Der Werkstoff dehnt sich aus beim Abbinden aus und man hat so immer dichte Füllungen ohne eine Chance für Bakterien.“ Außerdem sei Amalgam sehr langlebig und halte auch die hohen Belastungen beim Kauen problemlos aus. Wer sich Sorgen um mögliche Gesundheitsgefahren macht, darf Amalgam aber ablehnen. Alternativen sind zum Beispiel Komposit-Füllungen, die sich an die Zahnfarbe anpassen lassen. Das sind vereinfacht gesagt Füllungen auf Kunststoff-Basis. Sie sind allerdings teurer und müssen aufwendiger verarbeitet werden als Amalgam. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen Komposit-Füllungen für Zähne im „sichtbaren Bereich“, also etwa an den Schneidezähnen. Im Seitenbereich, zu dem die Backenzähne gehören, werden nur die Kosten für Amalgam übernommen. Es gibt aber Ausnahmen: Wer nachweislich allergisch auf den umstrittenen Füllstoff reagiert oder Nierenschäden hat, bekommt Komposit-Füllungen auf Kassenkosten. Alternativ kann man sich auch einen der vielen Zahnärzte suchen, die grundsätzlich auf Amalgam verzichten. Diese Mediziner müssen auch für den Seitenbereich Füllungen ohne Zuzahlung anbieten. Darauf weisen die Verbraucherzentralen hin.