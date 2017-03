Die Idee ist gar nicht schlecht: Auf Reisen im schmutzigen Zugabteil mal schnell die Hände oder den heruntergefallenen Schnuller vom Kind mit dem antibakteriellen Hygienetuch sauberwischen. In Erkältungszeiten Arbeitsplatz und Türklinken mit dem Anti-Keim-Spray säubern. Viele dieser Produkte werben mit 99,99 prozentiger Beseitigung aller Keime. Dafür muss allerdings der Kunde die Gebrauchsanweisung ganz genau lesen und das Produkt immer korrekt anwenden. Die Angaben dazu auf der Verpackung beachtet allerdings in der Praxis kaum jemand. So ist etwa eine lange Einwirkzeit nötig, weil Wirkstoffe wie Triclosan oder Benzalkoniumchlorid in den antibakteriellen Seifen nicht sehr hoch konzentriert sind, weil die Produkte sonst nicht im Supermarkt oder in der Drogerie gehandelt werden dürften. Trotzdem verkaufen sich antibakterielle und antivirale Reiniger bestens, kommen sie doch unserem Bedürfnis nach einer sauberen und gesunden Umwelt auch noch sehr preiswert entgegen.