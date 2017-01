Kurz Englisch für den neuen Job auffrischen, ein paar spanische Wendungen für den nächsten Urlaub pauken oder aus Spaß Chinesisch lernen: Das alles soll mit Sprachlern-Apps für Smartphones problemlos funktionieren. Die kleinen Programme sind offenbar sehr beliebt bei den Deutschen. Apps wie Babbel, Duolingo oder Rosetta Stone kommen in den Stores für iPhone und Android auf Downloadzahlen jenseits der Fünf-Millionen-Grenze. Wir fassen zusammen, worauf die Sprachlern-Apps setzen, wo ihre Grenzen sind und ob die kostenlose Programme ausreichen.

Vokabeltrainer, Grammatikpauker, Computerpartner

Bildrechte: Colourbox.de In den App-Stores für iPhones und Smartphones mit Android gibt es inzwischen Dutzende Sprachlern-Programme. Unter den Anbietern sind mit PONS, Langenscheidt oder Cornelsen einige aus dem Fremdsprachenunterricht bekannte Namen. Ein kleiner Teil der mobilen Sprachtrainer wie Duolingo oder I’ll tell you a story gibt es kostenlos. Bei anderen Apps wie Babbel, Busuu, LingLing oder enTeacher ist jeweils nur das Basis-Angebot gratis erhältlich. Weitere Lektionen müssen gegen Gebühr oder über ein Abomodell nachgekauft werden. Einige Apps wie Englisch Lernen und Sprechen, Englisch Vokabeltrainer (Mobilinga), Flashcards Deluxe oder Langenscheidts Vokabeltrainer kosten zwischen einem und zehn Euro.

Inhaltlich nicht immer neu

Rein technisch betrachtet sind die Sprachtrainer-Apps der modernste Weg, Sprachen zu lernen. Bei den Lehrmethoden jedoch bieten viele Anbieter nur Bekanntes. Einige Apps wie Babbel, Duolingo, Leo oder Langenscheidts Programm sind eher einfach aufgebaute Vokabeltrainer, die ähnlich wie ein Lehrbuch Wörter oder Sätze präsentieren. Die sollen sich Lernende dann einprägen. Zusätzlich werden bei manchen Apps noch Audiodateien für die richtige Aussprache angeboten. Babbel kontrolliert zudem ausgesprochene Wörter auf ihre Richtigkeit. Das klappt aber nicht immer perfekt, mit etwas Nuscheln kommt man auch durch.

Bildrechte: Colourbox.de Etwas aufwendiger aufgebaut sind Apps wie Busuu oder 50 Sprachen. Diese Programme vermitteln in Lektionen Wörter, Grammatik und auch das Wissen für Alltagssituationen. Auch dieses Training erinnert stark an den Englischunterricht in der Schule oder in professionellen Sprachschulen. Von dort kennen einige Nutzer auch das Karteikartensystem, auf das Programme wie Flashcards Deluxe oder PONS Vokabeltrainer-App setzen. Vereinfacht gesagt werden bei diesem System bereits gut gelernte Wörter weniger oft wiederholt als Begriffe, die man sich nicht so gut eingeprägt hat. Zunehmend häufiger als noch vor wenigen Jahren versuchen die App-Anbieter auch auf Smartphone und Internet zugeschnittene Lernformen einzubeziehen. Duolingo etwa setzt auf Chatbots, also computergenerierte Gesprächspartner. Damit sollen Nutzer laut Anbieter weniger Hemmungen beim Lernen haben als mit menschlichen Partnern, die eine Sprache eventuell schon flüssiger beherrschen. Bei Babbel können sich Nutzer über eine Community Lernpartner suchen. Das vergleichsweise teure Programm Rosetta Stone (für Englisch aktuell ab rund 190 Euro für zwölf Monate) bietet sogar Videotelefonie mit Muttersprachlern an.

Kein Wundermittel