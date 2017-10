Apps fürs Smartphone gibt es entweder gratis oder als Kaufvariante für einen oder mehr Euro bei Apple oder Google. An dieses Prinzip haben sich Nutzer gewöhnt. Seit letztem Jahr bieten aber zunehmend mehr seriöse Entwickler Apps im Abo an. Nach dem Prinzip: Einmal runterladen und dann monatlich zahlen. Auf Dauer kosten die Abo-Modelle auch mehr als die Kaufvariante. Aber auch schon einmal gekaufte Apps können auf die neue Bezahlvariante umgestellt werden.

Auf das Abo-Modell setzen zahlreiche Anbieter von Apps für iPhones oder Android-Smartphones. Darunter sind Schreibprogramme, Passwort-Manager, Banking-Apps oder auch Apps fürs Flugzeugverfolgen. Auch die Anbieter von Spielen oder Lernprogrammen setzen auf das Abomodell. Zusätzliche Inhalte können nur so freigeschalten werden. Für die Anbieter bringt das Abo-Modell auf Dauer mehr Geld. "Die Bezahlvariante setzt auf kleine monatliche Beträge, die sich dann über die Nutzungsdauer ansammeln. Auf die ersten ein, zwei Monate kommt man vielleicht billiger aber aufs Jahr gerechnet ist das dann schon eventuell teurer", sagt Stefan Kirchner von teltarif.de. Als Gegenwert bieten die Entwickler meist einen besseren Support an. Sie helfen bei Fragen oder Problemen.

Besonders ärgerlich ist es, wenn auf das Abo-Modell umgestellt wird, obwohl das Programm schon als Kaufvariante erworben wurde. In den Bewertungen in den App-Stores ist immer wieder zu lesen, dass sich Nutzer darüber ärgern, weil sie jetzt ein zweites Mal zahlen sollen. Allerdings hätten Nutzer nur selten eine Handhabe, sagt unser Experte: "Der Entwickler kann sich etwa in den ABGs das Recht einräumen, in Zukunft das Bezahlmodell umzustellen. Dann hat man wenig Chancen, dagegen vorzugehen." Allerdings gebe es auch Entwickler, die nach dem Umstellen ihre ursprüngliche Kauf-App im App-Store lassen und das neue Abo-Modell als separates Programm hochladen. Immerhin werden schon gekaufte Apps nicht vom Smartphone deinstalliert, wenn auf Abo-Bezahlung umgestellt wird. Die alten Programme werden nur nicht mehr gepflegt. Mit den schon bezahlten Funktionen kommen Nutzer meist aber noch einige Jahre hin.