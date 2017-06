Auslandskrankenversicherung

Den Urlaub genießen, gesund und munter durch die schönste Zeit des Jahres reisen – das wünschen sich die meisten. Doch gerade in der Urlaubsruhe trifft viele eine Erkältung oder gar eine richtige Krankheit. Zu Hause in Deutschland ist der Gang zum Arzt kein Problem. Im Ausland aber kann das teuer werden. Ein zusätzlicher Versicherungsschutz ist da ratsam. Stiftung Warentest hat 39 Familien-Tarife und 49 Angebote für Einzelpersonen für Auslandsreise-Krankenversicherungen getestet. Wir fassen zusammen, worauf Sie achten müssen.

Das Beste gleich vorweg: Die Qualität der Versicherungsangebote hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Ein umkämpfter Markt sorgt dafür, dass die Versicherer Ihnen attraktive Angebote machen. Einen guten Krankenversicherungsschutz für beliebig viele Reisen von sechs bis acht Wochen Länge bekommen Einzelpersonen bereits ab knapp zehn Euro pro Jahr, geboten von den Testsiegern DKV mit dem Reise Med Tarif RD und der Ergo Direkt mit dem Tarif RD. Familien bezahlen bei beiden Anbietern für die gleichen Tarife knapp 20 Euro.

Bildrechte: IMAGO

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen im Ausland nur eingeschränkten oder gar keinen Schutz. Innerhalb Europas und in Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, bezahlen Sie für eine Behandlung dabei nur den Satz, der im jeweiligen Urlaubsland gilt. Dabei werden aber nicht alle Arztkosten übernommen. Zudem berechnen private Arztpraxen im Ausland für deutsche Patienten oft deutlich höhere Behandlungskosten. Medikamente müssen Sie dabei in den meisten Fällen selber zahlen. Für einen Krankenhausaufenthalt kommen so schnell mehrere Tausend Euro zusammen, ganz zu schweigen von den Kosten für einen Rücktransport. Der wird grundsätzlich nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.