Was ist das eigentlich für eine Leuchte?

Die Motorkontrollleuchte ist Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen On-Board-Diagnose. Die kleine gelbe Lampe im Kombiinstrument leuchtet, wenn bei der Motorsteuerung ein Fehler festgestellt wird, durch den sich besonders die Abgaswerte merklich verändern oder und verschlechtern. Das kann auf große Probleme, wie beispielsweise Zündaussetzer oder auch eine falsche Benzineinspritzung hinweisen.

Andreas Keßler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wird der Motor gestartet, muss die Lampe kurz leuchten, um dem Fahrer zu versichern, dass sie auch funktioniert. Bleibt die Motorleuchte hingegen beim Start aus, müssen Sie eine Werkstatt aufsuchen. "Ohne funktionierende Motorkontrollleuchte fliegen Sie spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung auf. Sie bekommen da nämlich keine Plakette", warnt der Autoexperte Andreas Keßler. Grundsätzlich erklärt unser Experte bei Meldungen der Motorkontrollleuchte: "Man kann nie genau sagen, was es ist, aber es deutet vieles darauf hin, dass es ein Problem mit abgasrelevanten Bauteilen gibt".

Das bedeuten die Blinkintervalle

Blinkt oder leuchtet die Leuchte während der Fahrt, dann heißt das nicht, dass der Motor kaputt ist. Vielmehr deuten verschieden die "Leuchtarten" nur ansatzweise auf eventuelle Probleme hin:

Die gelbe Motorkontrollleuchte weist in der Regel auf ein Problem mit abgasrelevanten Bauteilen hin. Bildrechte: dpa Die Leuchte blinkt nur einmal kurz auf:

Das heißt, dass es einen eher kleinen Fehler in der Steuerung gibt, weil etwa ein Luftmassenregler nicht richtig arbeitet oder der entsprechende Sensor nicht funktioniert. "Hier können Sie getrost weiterfahren, wenn die Lampe gleich wieder ausgeht. Sie haben nur einen zeitweiligen Fehler, etwa einen Wackelkontakt, der wieder verschwindet und den Motor nicht gefährdet", so Andreas Keßler. Das Auslesen des eigentlichen Fehlers gestaltet sich hier schwierig, weil die Information nach einigen Neustarts des Motors von selbst aus dem Speicher des Diagnosesystems gelöscht wird. Wollen Sie der Ursache auf den Grund gehen, dann sollten Sie tatsächlich sofort in die Werkstatt fahren, weil dann der Kontrollcode für den Fehler noch nicht gelöscht ist.

Die Leuchte leuchtet anhaltend auf:

Das kann darauf hindeuten, dass ein Marder ein Kabel beschädigt hat, die Lambdasonde oder ein anderes wichtiges Bauteil für die Motorsteuerung defekt ist oder falsche Werte liefert. "Hier ist dann schon mehr kaputt. Das Auto schaltet in einen Notfallmodus, damit der Motor nicht beschädigt wird. Das merken Sie daran, dass Sie nicht mehr voll beschleunigen und nur noch maximal 130 Kilometer pro Stunde fahren können", erläutert unser Experte. Sie können hier noch ohne Sorgen nach Hause fahren, sollten aber bald in eine Werkstatt, um den Fehler zu finden und beheben zu lassen. Eine unmittelbare Gefahr für den Motor besteht nicht.

Die Leuchte blinkt dauerhaft:

Das kann heißen, dass ein gravierender Fehler vorliegt und das Fahrzeug umgehend repariert werden muss. Geschwindigkeit und Belastung des Motors sollten so stark wie möglich reduziert und das Auto möglichst abgestellt werden. "Das ist aber sehr fahrzeugspezifisch. Bei manchen Modellen ist das nicht gleich die ganz große Katastrophe, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Aber Sie sollten hier schon sehr zügig in die Werkstatt fahren", erklärt der Experte. Außerdem stoßen Sie jetzt unter Umständen eine große Menge an ungefilterten und giftigen Abgasen aus und schädigen damit die Umwelt.

Unabhängig davon, wie Ihre Motorkontrolllampe leuchtet oder blinkt: Geschieht es öfter oder hält es länger an, dann sollten Sie in die Werkstatt fahren.

Den Fehler selber auslesen?