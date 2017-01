Autopflege im Winter

Selbst eine intakte Batterie bringt bei Minusgraden nicht mehr die Maximalleistung, eine ältere kommt an ihre Leistungsgrenzen und verweigert möglicherweise komplett den Dienst. Die Lebensdauer der Batterie kann verlängert werden, wenn sie ein bis zwei Mal im Jahr komplett durchgeladen wird. Viele Werkstätten bieten diesen Service kostenlos an. Batterien, die älter als fünf bis sechs Jahre sind, streiken bei starken Minusgraden, auch wenn Sie täglich weite Strecken fahren. Lassen Sie Ihr Auto bei starkem Frost über längere Zeit unbenutzt, laden Sie die Batterie unbedingt zwischendurch auf.

Sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, können Flüssigkeiten im Fahrzeug einfrieren. Außerdem wird beispielsweise die Scheibenwischanlage zur besseren Sicht viel häufiger genutzt. Deshalb sollte jeder das Kühlwasser und den Inhalt der Scheibenwischanlage prüfen und ggf. nachfüllen lassen, am besten gleich zusammen mit Frostschutzmittel. Kaufen Sie am besten fertig gemischtes Scheibenwaschmittel für Temperaturen ab minus 20 Grad. Das Waschmittel wird durch Restwasser in Ihrer Waschanlage nochmal verdünnt. So kann die Anlage schon bei deutlich weniger Frost trotz eines Frostschutzmittels einfrieren.