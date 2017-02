Anforderungen an Babysitter

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Kindern ist Grundvoraussetzung fürs Babysitten. Neben Einfühlungsvermögen, Kinderliebe und Geduld sind außerdem gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sehr hilfreich, um gut zusammenzuarbeiten. Die Aufgaben eines Babysitters können breit gefächert sein. Sie reichen vom Spielen oder Hausaufgaben machen am Nachmittag bis hin zur Zubereitung von Essen und Betreuung in den Abendstunden. Auch in den besten Familien wird es während der Kinderbetreuung zu Konfliktsituationen kommen. Gute Nerven und eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit sollten Babysitter aufbringen, um diese Situationen zu meistern. Genaue Absprachen zwischen Eltern und Babysitter über den Erziehungsstil der Eltern, was erlaubt oder verboten ist, erleichtern die Zusammenarbeit.

Nur wenn Eltern ein gutes Gefühl haben und die Chemie stimmt, werden sie die Kinderbetreuung in fremde Hände geben. Wichtige und nützliche Dinge im Umgang mit Kindern können sich Babysitter in "Babysitterkursen" aneignen. Soziale Vereine, wie das Deutsches Rotes Kreuz oder die Johanniter, Kinderschutzbund, Volkshochschulen oder auch Babysitteragenturen haben solche Kurse im Angebot. Neben Grundlagen des Babysittens erlernt man auch, wie Kinderkrankheiten erkannt werden und was bei Unfällen zu tun ist. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es ein Babysitter-Zertifikat.

Die Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht, die Eltern gesetzlich haben, kann auch an Dritte, zum Beispiel an Babysitter, übertragen werden. Allerdings ist die Form der Übertragung nicht gesetzlich geregelt. Es bedarf keiner mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung. Es reicht, wenn die Eltern zustimmen, dass der Babysitter die vorübergehende Aufsicht ihres Kindes übernimmt. Darüber hinaus kann eine Vereinbarung zur Übernahme der Aufsichtspflicht auch vertraglich geschlossen werden. Minderjährige Babysitter benötigen dafür vorab die ausdrückliche Einwilligung ihrer Eltern. Die Aufsichtspflicht tritt in Kraft, sobald die Betreuung des Kindes beginnt und endet mit der Übergabe des Kindes an die Eltern. Im Falle der Verletzung der Aufsichtspflicht müssen Babysitter auch die Haftung übernehmen.

Bezahlung und Versicherung

Wie viel Geld der Babysitter für die Betreuung der Kinder bekommt, ist zwischen Eltern und Babysitter frei verhandelbar. In Abhängigkeit von den individuellen Qualitäten, der Erfahrung und der Zahl der zu betreuenden Kinder liegt der Stundenlohn aber meist zwischen sieben und zwölf Euro. Babysitter haben zwar grundsätzlich einen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber es gibt auch Ausnahmen. Der Anspruch gilt nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre (§ 22 Absatz 3 MiLoG). Etwas anders gilt nur bei Jugendlichen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. In Babysitter-Verträgen können der Stundenlohn und andere Details (Umfang der Betreuung, Versicherung) schriftlich festgehalten werden.

Geringfügige Beschäftigung?

Geht das Beschäftigungsverhältnis über eine reine Gefälligkeit mit einer kleinen Aufwandsentschädigung hinaus, also kommt der Babysitter regelmäßig und arbeitet zu einem vereinbarten Stundenlohn, gilt dies als geringfügige Beschäftigung und muss vom Arbeitgeber, also den Eltern, bei der Minijobzentale angemeldet werden. In einem sogenannten Haushaltsscheck-Verfahren wird ermittelt, ob Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind. Der Babysitter ist beim Anmelden über die Minijobzentrale auch automatisch in der Gesetzlichen Unfallversicherung. Denn eine solche ist für Babysitter, die in die Kategorie Haushaltshilfen fallen, vorgeschrieben. Eine private Unfallversicherung ersetzt nicht die gesetzliche.

Wird ein Babysitter unregelmäßig alle paar Wochen beschäftigt, könnte man von einer Gefälligkeit ausgehen (§1 Absatz 3 SchwarzArbG), die nicht angemeldet werden muss. Da es jedoch keine gesetzliche Grenze gibt, bis zu der eine Bezahlung unbedenklich wäre, ist das eine rechtliche Grauzone. Ist das Beschäftigungsverhältnis nicht angemeldet, ist der Babysitter nicht unfallversichert.

Private Haftpflichtversicherung