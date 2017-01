Für diese Funktion gehen Sie in die Kontaktliste Ihres Handys, wählen den Empfänger des Geldes aus und senden ihm den gewünschten Betrag. Bis zu einem Betrag von 30 Euro brauchen Sie dafür keine TAN. Ist der Empfänger auch bei Kwitt, erledigen sich alle Überweisungsschritte von allein. Das Geld landet auf seinem Konto, ohne, dass er noch etwas tun muss. Ist der Empfänger bei einer anderen Bank, bekommt er einen Link auf eine Webseite. Hier gibt er nur noch seine IBAN für die Überweisung ein und bekommt so das Geld auf sein Konto.

Bildrechte: IMAGO

Neben der Sparkasse arbeiten auch andere Banken wie die Volksbanken und Raiffeisenbanken an Bezahlsystemen oder Geldtransfair per Handy. Beim Projekt „Girocard kontaktlos“ etwa werden die Daten der Geldkarte auf das Handy übertragen. Die Nutzer können dann nur durch das Vorhalten ihres Telefons an ein Bezahlterminal etwa ihre Einkäufe bezahlen. Ein Pilotprojekt dazu läuft seit Ende November 2016 in Kassel. Im Sommer 2017 soll entschieden werden, ob das Modell bundesweit eingeführt wird.