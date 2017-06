Banking-Apps fürs Smartphone

Bildrechte: IMAGO

Banking-App-Nutzer sollten zudem ihr Smartphone gegen Ausspäh-Versuche von Kriminellen sichern. Die schmuggeln in der Regel mit Schadsoftware verseuchte Programme aufs Handy. Dafür sind derzeit vor allem Smartphones mit Android anfällig. Stefan Fischer sagt: „iPhones sind per se in einem geschlossenen System und damit weniger angreifbar.“ Er rät Android-Nutzer zu kostenlosen Virenscannern. Die sollten auch das Betriebssystem per Update auf dem aktuellen Stand halten, so dass Sicherheitslücken möglichst gestopft werden. Außerdem rät unser Experte, nur Apps aus dem offiziellen Google Play Store zu installieren: „Von dort sollte man zudem nur Programme runterladen, die seit mindestens einer Woche im Store angeboten werden.“ Das gibt Google genug Zeit, die Programme auf Schadsoftware zu testen und gegebenenfalls zu sperren. Außerdem können in dir Zeit andere Nutzer auf Software von Kriminellen hinweisen. Die sind dann immer echte Apps und haben keine versteckten Viren.“