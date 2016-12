Beamer als Fernseher-Alternative

Der Action-Kracher flimmert gefühlt im Kinoformat über die Wohnzimmerwand, das EM-Finale können alle Freunde gemeinsam sehen: Wer einmal über Beamer Filme oder Sportübertragungen gesehen hat, kommt beim Anblick des eigenen viel kleineren Fernsehers ins Grübeln. Gute und technisch ausgereifte Beamer kosten inzwischen ab 500 Euro und sind damit nicht viel teurer als TV-Geräte. Wir fassen zusammen, wie gut die Geräte als Fernseh-Alternative funktionieren und an welchen Punkten man Abstriche machen muss.

Fast Gleichstand bei der Auflösung

Bildrechte: IMAGO In Sachen Auflösung können Beamer in der Preisklasse ab 500 Euro fast mit aktuellen TV-Geräten mithalten. Full-HD ist üblicherweise an Bord. Wer dagegen Wert auf Bilder in 4K-Qualität legt, muss anders als bei Fernsehern sehr tief in die Tasche greifen. Zwar gibt es eine Handvoll hochauflösender Beamer, sie kosten aber gleich mehrere Tausend Euro. Beim Punkt Schnelligkeit herrscht Gleichstand. Gute und preiswerte Beamer schaffen anders als noch vor einigen Jahren auch die fixen Bildwechsel, die etwa für Sportübertragungen oder für Konsolenspiele wichtig sind. Dabei kann es allerdings kleine Ruckler geben, die Hersteller mit so genannten Zwischenbildern abstellen wollen. „Das verschlimmbessert aber nur und man sollte diese Einstellung besser abstellen. Denn dann sieht man nicht mehr richtig, wo der Ball landet“, rät Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin c’t.

Extra-Technik kostet Geld und Strom

Wer mit dem Beamer Fernsehbilder sehen will, braucht dafür zusätzliche Technik. Die Geräte haben meist keinen eigenen Empfänger und müssen daher via HDMI-Kabel mit Receivern für DVB-T2-, Kabel- oder Satellitenfernsehen gekoppelt werden. Anders als viele moderne Smart-TV-Geräte können Beamer von Hause aus auch keine Inhalte von Netflix, Amazon oder anderen Streaming-Diensten aus dem Internet abspielen. Dafür ist ein zusätzlicher Computer nötig, der diese Inhalte dann zuliefert. Beamer-Nutzer sollten zudem noch eine zusätzliche Soundbar oder eine Stereoanlage mit dem Gerät verbinden. „Die in den meisten Geräten verbauten Lautsprecher quäken meist nur“, sagt unsere Expertin. Beamer brauchen meist schon allein etwas mehr Strom als Fernsehgeräte. Die Zusatzgeräte treiben den Verbrauch noch mal in die Höhe. „Dann ist man schnell bei 300 Watt und das ist ungefähr dreimal so viel wie ein Fernseher braucht.“

Auf Lüftergeräusch und Helligkeit achten