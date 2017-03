Arbeitsverhältnisse auf Zeit spielen heute eine große Rolle. Knapp jeder zehnte Beschäftige hat einen befristeten Arbeitsvertrag. Sieht man sich die Gruppe der jüngeren Arbeitnehmer an, ist es fast jeder fünfte. Doch das war nicht immer so: Einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung zufolge hat sich der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse seit 1991 um rund ein Drittel erhöht. Wir sagen Ihnen, was Sie beim Wechsel in ein befristetes Arbeitsverhältnis beachten sollten.

Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ist an einige Voraussetzungen geknüpft. Der Gesetzgeber hat hier mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) einen rechtlichen Rahmen geschaffen. Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist in Deutschland mit oder ohne einen sogenannten Sachgrund möglich.

Wichtig zu wissen: Die weit verbreitete Annahme, ein befristetes Arbeitsverhältnis sei auf maximal zwei Jahre begrenzt, ist falsch. Zwar darf ein Unternehmen seine Angestellten grundsätzlich nicht länger als zwei Jahre befristet beschäftigen (§ 4 Abs.2 TzBfG), wenn kein Sachgrund vorliegt. Aber es gibt Ausnahmen. Stellen an Universitäten oder Forschungseinrichtungen dürfen die Befristung bis zu sechs Jahre verlängern, im medizinischen Bereich kann diese Frist sogar bis zu neun Jahre verlängert werden. Zudem darf auf eine Befristung ohne Sachgrund nach Ablauf der zwei Jahresfrist ein befristeter Vertrag mit Sachgrund folgen. Hier wird es tückisch, denn für die Zahl der Verlängerungen gibt es in diesem Fall keine Obergrenze. Man spricht in diesem Fall von Kettenbefristungen. Diesbezüglich gibt es jedoch arbeitnehmerfreundliche Einzelfallentscheidungen. So urteilten Richter (Az. 7 AZR 443/09) in einem Fall von 13 Verlängerungen in 11 Jahren, dass es sich um Missbrauch handelt.