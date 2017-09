Bestellen in China-Shops

Da bekommen selbst abgebrühte Schnäppchenjäger noch große Augen: Ein Top-Smartphone für knapp 100 Euro, tolle Go-Pro-Gadgets für weniger als drei Euro und der Fidget-Spinner für ein paar Cent? Alles scheint möglich in China-Shops. Geiz ist geil in einer neuen Dimension? Oder einfach nur Billiges bunt verpackt? Wir haben zusammengefasst, was Sie beim Web-Shopping in Fernost beachten müssen.

Sie heißen Gearbest, Aliexpress oder auch Tynideal: Internetshops aus Fernost. Zu kaufen bekommen Sie hier vor allem Elektro-Artikel wie Smartphones und Tablets, aber auch Unmengen an Spielzeug, Bekleidung und viele kleine Dinge, die das Leben erleichtern sollen. Niedrige Preise, ein Riesen-Angebot, damit locken chinesische Händler. Neben Eigenmarken von durchaus annehmbarer Qualität finden Sie in den Shops auch Produkte aller namhaften Hersteller - oder zumindest Dinge, die so aussehen. Aber Vorsicht: Plagiate, Klone und Nachbauten mögen für den chinesischen Markt kein Problem sein. Für den deutschen Zoll und für Sie als Kunde sind sie es schon.

Darum machen die Chinesen das

Die Globalisierung geht ihre Wege in alle Richtungen. Europäische Autobauer drängen nach Fernost, chinesische Online-Händler haben in Europa einen neuen Markt entdeckt. „Die drängen wirklich mit aller Macht nach zu uns. Sie wissen aber noch nicht genau, wie Sie die Kunden hier kriegen. Aus unserer Sicht versuchen Sie es deshalb ganz einfach über Preis und Rabatte“, vermutet Ulrich Reinbold, Fachredakteur für das Portal Schnäppchenfuchs.

So verdienen die Händler

Tatsächlich sind teils unvorstellbar niedrige Preise für einzelne Produkte drin. So bekommen Sie den erwähnten Fidget-Spinner schon für ein paar Cent, Handyhalterungen, Hüllen und andere Gadgets fürs Smartphone gibt es bis zu 70 Prozent unter dem Preis, der hierzulande gilt. Das funktioniert aber nur über den Absatz großer Mengen und eine sogenannte Mischkalkulation. Einzelne Produkte werden dabei weit unter Herstellungskosten verkauft. Darüber sollen Kunden gewonnen werden, die auch noch Produkte kaufen, bei denen der Händler einen ordentlichen Gewinn macht, weil er sie sehr billig herstellen kann. Asiatische Handyhersteller wie etwa Xiaomi bieten eigene durchaus gute Handys aus günstiger Produktion an. Wirkliche Innovationen sind also in den China-Shops nicht zu bekommen. Günstige, gute No-Name-Produkte hingegen schon.

Ein bisschen anders

Die meisten Shops funktionieren wie die Plattformen von Ebay, Mediamarkt oder Amazon. Auch der Aufbau der Seiten ist oft verblüffend ähnlich. Die Auswahl ist jedoch größer und unübersichtlicher und nur einige Seiten warten mit einer deutschen Übersetzung auf. „Die Betreiber beschäftigen dazu aber keine Dolmetscher, sondern werfen einfach den Google-Übersetzer an. Das merkt man sofort beim Lesen der Produktbeschreibungen oder Geschäftsbedingungen“, so unser Experte. Mit Englisch kommen Sie auf den meisten Seiten hingegen ganz gut zurecht. Der größte Händler Aliexpress ist mit 22 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr seinem Vorbild Amazon auch am ähnlichsten: Er fungiert als Marktplatz mit einer zentralen Erfassung, Bezahlung und Versand der Produkte anderer Händler. Das macht die Abwicklung der Einkäufe und eventuelle Reklamationen etwas einfacher. Alle anderen Plattformen sind oft viel kleinere Händler, die eigene Produkte vertreiben. Das bedeutet kompliziertere Abwicklung. Ansprüche bei fehlerhaften Produkten sind da oft nur schwer geltend zu machen. „Der Service kommt allgemein nicht an unsere Vorstellungen und Erfahrungen heran. Da müssen Sie Abstriche machen“, warnt Ulrich Reinbold von Schnäppchenfuchs.

Bestellung-Lieferung-Bezahlung

Im Prinzip läuft alles wie auf europäischen oder amerikanischen Plattformen. Beim Bestellen müssen Sie zum Teil Dollar in Euro umrechnen, manchmal ist ein entsprechender Link vorhanden. Versandkosten sind oft inklusive. Kommen die Produkte aus Honkong und Umgebung, sind sie bis zu vier Wochen unterwegs. Hat der Händler eine europäische Niederlassung, geht’s auch mal in ein bis zwei Tagen. Dann kosten die Produkte allerding ein bisschen mehr. Dafür sparen Sie sich unter Umständen den Zoll. Bezahlen können Sie mit Ihrer Kreditkarte, per Sofortüberweisung oder am besten und sichersten mit PayPal.

Vorsicht Bewertungen

Zweifel an den Bewertungen der Läden (meist orientiert am Fünf-Sterne-System von Amazon) oder einzelner Händler sind grundsätzlich angebracht. So richtig aufmerksam sollten Sie aber werden, wenn Händler durchweg fünf oder gar keine Sterne haben. „Diesen Bewertungen können Sie nicht wirklich vertrauen, Sie gehen dort ein gewisses Risiko ein“, rät unser Experte.

Achtung Zollgebühren