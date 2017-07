Die Art der Übertragung spielt dagegen für den Klang keine Rolle, obwohl beim Bluetooth-Standard die Daten komprimiert werden. "Wir hatten zwar Qualitätsunterschiede zwischen den getesteten Kopfhörern selbst. Aber nicht als wir die wahlweise via Kabel und mal per Bluetooth beschallt haben", erklärt der Experte von "Stiftung Warentest". Die Bluetooth-Technik habe da inzwischen gut aufgeholt.

Bluetooth-Kopfhörer haben einen Akku, der ab und an aufgeladen werden muss. Dann wird mit einer blinkenden Diode beim Einschalten oder beim Hören mit einer Ansage vor einem fast leeren Energiespeicher gewarnt. Aus Sicht der Tester sind die Abstände zwischen dem Aufladen aber erfreulich groß. "Die Akkus der von uns getesteten Kopfhörer halten im Schnitt 25 Stunden durch, einzelne schaffen sogar bis zu 45 Stunden", betont der Experte. Ihn störte im Test eher, dass einige Kopfhörer wie zum Beispiel von Sony schon sehr früh vor einem fast leeren Akku warnten. Die LED blinkte laut "Stiftung Warentest" schon elf Stunden vor dem Aus. Auch die akustische Warnung einiger Geräte empfand Peter Knaak als störend: "Dann gibt es eine Durchsage, die bei einigen Kopfhörern unglaublich laut war. Und überhaupt nicht passend zur Musiklautstärke, die ich habe. Und diese Warnung wird dann regelmäßig wiederholt." Ist der Akku komplett leer und kann nicht aufgeladen werden, lassen sich die Funk-Kopfhörer in der Regel mit einem Kabel ans Smartphone oder eine andere Musikquelle koppeln und so weiternutzen.

Wer seinen Bluetooth-Kopfhörer an den Fernseher koppeln will, sollte auf einen anderen Punkt achten. Bei manchen Kopfhörern laufen Ton und Bild versetzt und stören damit den Fernsehgenuss. Im Test von "Stiftung Warentest" fielen dabei die Modelle von JVC und Isy negativ auf. "Die beiden Kopfhörer hatten eine so große Verzögerung, da kann man nicht mehr Fernsehen.", so der Experte. Schuld sei vereinfacht gesagt die Umwandlung des analogen Fernseh-Signals in ein digitales Funksignal für den Kopfhörer und zurück. Das bekommen offenbar nicht alle Hersteller schnell genug hin.