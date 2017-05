Die kleinen Lautsprecher verbindet man in der Regel über den Standard-Funk Bluetooth mit dem Smartphone oder dem Tablet. Das klappt meist innerhalb weniger Sekunden. Bei manchen Boxen wird dafür nur ein Knopf am Gerät gedrückt. Dann taucht der kleine Lautsprecher sofort in den Einstellungen von Handy oder Tablet auf. Alternativ kann man die Geräte über die Bluetooth-Funktion des Smartphones suchen und dann mit dem Handy koppeln. „Die meisten Geräte funken derzeit über den Bluetooth-Standard 4.0 und der reicht für etwa zehn Meter. Der nächste Bluetooth-Standard soll sogar 40 Meter schaffen“, sagt Julia Maehner, die für CHIP Online aktuell mobile Lautsprecher testet.

Sébastian Bonset vom t3n-Magazin rät im Test zu Lautsprechern, die neben der gängigen Funk-Kopplung auch noch die alte Kabelverbindung per Klinke zulassen. Damit lassen sich auch ältere Handys oder MP3-Player über deren Kopfhörerausgang anschließen. Diese Verbindung hat noch einen weiteren Vorteil: Der Akku von Smartphone und Box wird nicht so schnell geleert wie bei Bluetooth. Auf den Klang hat die Art der Kopplung laut CHIP Online-Expertin Maehner auch Auswirkungen: „Bei Bluetooth werden die Daten komprimiert.“ Den Unterschied zwischen Bluetooth- und Kabelverbindung hören die meisten aber gar nicht.

Die mobilen Bluetooth-Lautsprecher sind oft kleiner als ein Tetrapak. Sie können schon bauartbedingt nicht mit großen Stereoanlagen oder größeren Funk-Lautsprechern mithalten, die dafür auch deutlich teurer sind. Trotzdem verfügen viele mobile Boxen inzwischen über genügend Leistung, um die Grillparty, Wohnung, den Garten oder auch den Strand zu beschallen. Laut aktuellen Tests von CHIP Online (Stand: Mai 2017) oder dem Technikmagazin t3n (Stand: Oktober 2016) gibt es beim Klang der Modelle jedoch hörbare Unterschiede. Danach versagen günstige Geräte oft bei den Bässen, spielten einige Frequenzen im Vergleich mit anderen zu laut oder scheppern bei höheren Lautstärken. Es gibt aber auch kleine Klangwunder, urteilen die Tester. So überzeugten Julia Maehner der Denon Envaya Mini (rund 100 Euro) und die Ultimate Ears UE Rolls 2 (ab 60 Euro). Sie sagt: „Den Klang sollte man aber selbst noch testen, am besten mit den bekannten Hörgewohnheiten. Also mit den Lieblingsliedern und in der Lautstärke, die man sonst auch nutzt.“ Wer häufiger Podcasts oder Hörbücher über kleinere Boxen hören will, sollte auf einen möglichst ausgewogenen Klang und gute Mitten achten. „Die alten Beatles-Songs wurden auch eher mittig aufgenommen. Wenn die gut über die Box klingen, ist die auch gut für Sprache.“ Im t3n-Test gab es Lob für Boses SoundLink Mini II (rund 200 Euro), die Jambox von Jawbone (ab 130 Euro) oder den Nixon Blaster (ab 110 Euro). Bei einigen Boxen kann zudem der verwendete Untergrund das Klangerlebnis beeinflussen. Wird das Gerät auf einen Holztisch gestellt, klingt dann etwa der Sound deutlich voller und satter.