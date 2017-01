Dampfbügeleisen und -stationen

Bügelstationen gibt es mit Bügeltisch oder in einer kleineren Version nur aus Bügeleisen und Basisstation mit Wassertank. Vorteil beider Varianten: Sie erhitzen das Wasser extern und können so schon bei niedrigeren Temperaturen Dampf geben. Das schaffen nur wenige Dampfbügeleisen. Nachteil der klassischen Stationen: Sie sind sperrig und schwer, und brauchen mehr Platz. Die Kosten für eine Station bewegen sich ungefähr zwischen 100 und 1.000 Euro.

Der größte Unterschied liegt in der Dampferzeugung. Der Dampf entsteht beim Bügeleisen durch das Erhitzen direkt an der Bügelsohle. Das bedeutet, dass im niedrigen Temperaturbereich kaum Dampf zur Verfügung steht. Bei den Dampfbügelstationen erfolgt die Dampfproduktion dagegen in einem externen Boiler. Sie stoßen Dampf auch bei niedriger Temperaturstufe aus, wenn die Bügelsohle nicht so heiß ist. Auf diese Weise verschwinden Falten selbst aus empfindlichen und feinen Textilien.