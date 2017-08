Nicht erst in Zeiten immer teurer werdender Butter fragen sich viele, ob Margarine eine bessere Alternative wäre. Lange Zeit verpönt als schlechtere Nachmache für arme Leute, erfreut sie sich immer größerer Beliebtheit. Butter dagegen wird als Dickmacher beschimpft, der auch noch den Cholesterinspiegel erhöht. Aber was ist nun wirklich gesünder: Butter oder Margarine? Stiftung Warentest hat genau das untersucht.

Butter wird aus Milch hergestellt, beinhaltet also tierische Milchfette. In ihr stecken viele Nährstoffe, etwa die Vitamine A, D, E und K sowie der Mineralstoff Kalzium. Margarine ist ein rein industriell hergestelltes Produkt. In ihr stecken pflanzliche Öle, Fette und Wasser. Für Geschmack und Farbe sorgen Salz, Säuerungsmittel und Farbstoffe. Häufig werden noch Vitamine zugesetzt.