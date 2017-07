Cannabis auf Rezept

Steigende Preise:

Die Kosten für Cannabis in Apotheken haben sich seit der Gesetzesänderung verdoppelt.Bislang wurden verschlossene Dosen mit Cannabisblüten an Patienten abgegeben, so wie die Behältnisse an die Apotheken geliefert werden. Jetzt wird dieses bereits mehrfach geprüfte Cannabis vor der Abgabe an die Patienten einer neuerlichen sensorischen oder weiterführenden Prüfung unterzogen. Diese Prüfung wird in den Apotheken durchgeführt und treibt den Preis in die Höhe.