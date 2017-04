Bildrechte: IMAGO

Wer die Rabattmarken nutzen will, findet sie auf unterschiedlichen Wegen: Teilweise hängen sie direkt am Supermarkt- oder Drogerieregal neben den entsprechenden Produkten, einige werden per Werbepost verschickt, Kassenzettel und Produktverpackungen werden damit bedruckt und im Internet finden sich Sammelseiten, die alle ausdruckbaren Coupons auflisten. Mittlerweile gibt es auch Apps, zum Beispiel von Handelsketten, die Coupons beinhalten und die Einlösung per Smartphone ermöglichen. Diese sind dann nur in den eigenen Märkten einlösbar. Coupons der Markenhersteller sind in der Regel in allen Supermarkt- und Drogerieketten einlösbar, die diese Produkte führen. Allein bei Discounter Aldi ist die Einlösung von Coupons bislang nicht möglich.