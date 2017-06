Diäten für Haustiere

Hunde und Katzen, aber auch andere Haustiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen, haben oft die gleichen Probleme wie ihre Besitzer: ein Zuviel an Nahrungsangebot und zu wenig Bewegung. Tierarzt Dr. Ronald Lindner beschreibt das so: “In der Regel ist nicht das normale Futter, das die Tiere zu sich nehmen, das Problem. Da achten die meisten Besitzer auf gute Qualität in der notwendigen Menge. Schuld sind eher die Extras, wie Leckerlis, Kauknochen oder andere Snacks.“ Wie uns Menschen die Chips oder Salzbrezeln auf der Couch dick machen, sorgen die oft als Belohnung eingesetzten Leckerlis bei den Tieren für eine zu große Energieaufnahme. Ein weiterer Grund für Übergewicht können die falschen Lebensumstände sein - wenn etwa alte Menschen sich einen Hund zulegen, der viel Bewegung braucht, aber nicht entsprechend oft ausgeführt wird. Schließlich können Krankheiten wie eine Unterfunktion der Schilddrüse oder ein Diabetes auch bei Tieren zu Übergewicht führen. Bei Hündinnen kann auch eine Scheinschwangerschaft dafür sorgen, dass der Körper Fettdepots für die vermeintlich bevorstehende anstrengende Zeit anlegt.