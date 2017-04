Das Fahrzeug sollte die letzte Abgasuntersuchung bestanden haben. Bildrechte: dpa

Beim Kauf müssen Dieselkäufer Stand vor allem auf die Abgasnorm achten. Dort sollten sie mit Blick auf drohende Fahrverbote möglichst zu Autos mit aktuellen Normen, am besten Euro 6. Der Experte rät Käufern, besonders auf zwei Punkte zu achten: Die HU und den Rußpartikelfilter. "Als Autokäufer beachten Sie in der Regel, ob die letzte Hauptuntersuchung bestanden wurde. Und da wird ja auch eine Abgasuntersuchung durchgeführt." Die in vielen aktuellen Dieseln verbauten und vom ADAC auch empfohlenen Rußpartikelfilter sind laut Gesetz auf eine Lebensdauer von rund 160.000 Kilometer ausgelegt. "Danach ist der Partikelfilter häufig mit Ascheeinlagerungen gefüllt. Das sind kleine Metallverbrennungsstäube, die aus dem Motoröl kommen". Wer sich für einen Diesel mit höheren Laufleistungen interessiert, sollte dann den Tausch des Filters in die Kostenrechnung mit einbauen.