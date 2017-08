Was sich nicht leugnen lässt: Nach dem Vernichten der Originale bleibt eine gewisse Unsicherheit, denn Richter könnten in manchen Fällen auf Originale bestehen. „Bleibt hier nur eine Kopie, so hat man das Verfahren zwar nicht automatisch verloren“, so Jörg Heidrich. Vielmehr prüfe ein Richter dann, ob den elektronischen Dokumenten vertraut werden kann. Wem solch ein Szenario zu unsicher ist, der sollte doch alle Belege und Verträge im Original aufheben. Wer damit aber leben kann, kann auf ein so genanntes „papierloses Büro“ umbauen.