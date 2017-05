Wer billig kauft, zahlt doppelt. Das bewahrheitet sich besonders beim Kauf von preiswerten Tintendruckern. Spätestens, wenn Sie die ersten Patronen nachkaufen, merken Sie, dass ein kompletter Wechsel fast soviel kostet wie das Gerät selbst: eine Masche der Hersteller, um an der Nutzung des Gerätes auch nach dem Kauf noch kräftig zu verdienen. Viel preiswerter kann es da sein, die Patronen selbst mit Tinte zu befüllen und sie so mehrfach zu nutzen. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.

Kann jede Patrone nachgefüllt werden?

„Im Prinzip ist jede Patrone nachfüllbar, die Hersteller haben die Tinte da ja auch irgendwie reinbekommen“, erklärt Florian Rigotti, Chefredakteur des Onlineportals druckerchannel.de. Aber gerade weil das Nachfüllen deutlich preiswerter ist und den Druckerherstellern dadurch Gewinne verloren gehen, versuchen sie alles, um den Kunden dieses Nachfüllen so schwer wie möglich zu machen. „Da gibt es Patronen mit verzweigten Systemen und Gängen, in die gar keine Tinte reingehört. Wenn Sie die dann fälschlicherweise befüllen, läuft die ganze Tinte in Ihren Drucker“, warnt unser Experte. Hinzu kommt, dass einige Patronen mit Unterdruck und ganz speziellem Werkzeug befüllt werden müssen. Profis in Druckertankstellen oder Refill-Shops haben dieses Werkzeug und die entsprechende Erfahrung. Aber auch unter denen gibt es einem Test der Stiftung Warentest zufolge schwarze Schafe, welche die Patronen nur halb befüllen und den Kunden somit abzocken.

Diese Patronen lassen sich vom Laien am besten befüllen

Bildrechte: IMAGO Am unkompliziertesten lassen sich Kombipatronen befüllen, bei denen mehrere Farben in ein Gehäuse gefüllt werden. „Die sind so konstruiert, dass sie sich wirklich einfach befüllen lassen. Sie müssen nur darauf achten, dass auch die richtige Farbe in die entsprechende Kammer der Patrone kommt. Weil man das mit dem bloßen Auge nicht erkennt, sticht man einfach mit einem Zahnstocher in die Löcher und erkennt dann, welche Farbe in welche Öffnung kommt“, rät unser Experte. Diese Kombipatronen haben oft einen eingebauten Druckkopf. Sollten Sie hier einen Fehler machen, wird also höchstens die Patrone beschädigt, der Drucker bleibt intakt. Am besten füllen Sie die Tinte nach, wenn die Patrone erst halb leer ist. Das verhindert ausgetrocknete Kanäle oder Schwämme in der Patrone. Außerdem kommt so auch keine Luft zum Druckkopf, die dort sehr schwer wieder zu entfernen ist und das Druckbild verschlechtert.

Der Drucker merkt alles

Mittlerweile haben alle Patronen einen Chip. Dort wird die Anzahl der gedruckten Seiten registriert. Je nach Vorgaben des Herstellers signalisiert der Chip dem Nutzer, dass die Patrone leer ist und ersetzt werden muss. „Wenn Sie jetzt die Patrone einfach auffüllen, hat der Drucker trotzdem seine Informationen und verweigert im Ernstfall mit voller Patrone den Dienst“, sagt unser Experte von druckerchannel.de. Um in den normalen Betriebsmodus zurückzukommen, müssen Sie in den Druckereinstellungen entsprechende Änderungen vornehmen. Das geht bei manchen Geräten sehr einfach, indem Sie die Einstellung auf Null setzen. Bei anderen Geräten müssen Sie allerdings tiefer in die Softwareeinstellungen vordringen. Entsprechende Anleitungen dazu gibt es im Internet oder in speziellen Workshops.

Augen auf beim Tintenkauf

Bildrechte: IMAGO Refill-Sets gibt es schon für wenige Euro im Internet zu kaufen. Von ganz preiswerten Angeboten rät unser Experte ab: „Tinte, die Sie bei Ebay oder anderswo aus China bestellen, wo Sie dann zehn Patronen oder einen Liter für ein paar Cent bekommen, das ist wirklich ganz schlechte Qualität. Davon sollten Sie die Finger lassen.“ Verwenden Sie diese Tinte in Geräten mit fest eingebautem Druckkopf, so kann das den Druckkopf beschädigen und somit den ganzen Drucker unbrauchbar machen. Wählen Sie lieber Markentinte und da am besten die Originaltinte Ihres Druckerherstellers. „Rund zehn Euro sollten sie für 250 Milliliter schon ausgeben“, empfiehlt Florian Rigotti. Zur Tinte gibt es bei Online-Händlern und an Tintentankstellen noch die nötigen Kanülen, Spritzen und Anleitungen. Füllen Sie die Tinte nur wie vorgeschrieben auf und benutzen Sie auf jeden Fall Gummihandschuhe. Sonst kann das Auffüllen schnell zur großen Fleckenparade werden.

Gesperrte Drucker

Große Druckhersteller haben sich gegenüber der EU verpflichtet, ihre Geräte auch für die Nutzung mit Fremdpatronen zu konstruieren. Trotzdem sperren diese Hersteller durch automatische Softwareupdates immer mal wieder ihre Geräte gegen diese Patronen. Dazu unser Experte: „Diese Updates laufen bei eingeschaltetem Drucker so, dass Sie das als normaler Nutzer gar nicht mitbekommen. Sie merken es erst, wenn die fremde Patrone plötzlich nicht mehr vom Drucker erkannt wird.“ Rechtsexperten der Stiftung Warentest halten diese Vorgehensweise für rechtswidrig. Ein Softwareupdate ist nämlich nur dann zulässig, wenn es der Fehlerbehebung dient oder das Gerät dadurch in seiner Leistung verbessert wird.

Eco-Drucker