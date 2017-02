2003 begann nach und nach in Deutschland das Ende des analogen Antennenfernsehens, der neue, digitale Standard DVB-T wurde eingeführt. DVB-T steht für "Digital Video Broadcasting - Terrestrial", also digital-terrestrisches Fernsehen. Über DVB-T können vor allem öffentlich-rechtliche, in Ballungsräumen auch private Sender empfangen werden. Über die Jahre hat sich die Technik weiterentwickelt, viele Zuschauer möchten das Fernsehprogramm in bester HD-Qualität empfangen. Zudem wird ein Teil der derzeitigen DVB-T-Frequenzen für andere Zwecke benötigt: Sie sollen in Zukunft dafür genutzt werden, auch in ländlichen Regionen mobiles Breitbandinternet anbieten zu können. Aus diesen Gründen wird die DVB-T-Übertragung schrittweise ab 29. März 2017 eingestellt.