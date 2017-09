Sie sind klein, leicht und manchmal sehr viel wert. Kredit- und EC-Karten erleichtern den Zahlungsverkehr weltweit. Ob zu Hause oder im Urlaub, mit der Karte können Sie zahlen, ohne Geld zu tauschen oder die guten alten Traveller-Schecks einlösen zu müssen. Schlimm nur, wenn die Karte verloren geht oder gar gestohlen wird. Wie verhalten Sie sich dabei richtig und wie können Sie die Karte am schnellsten sperren?

Über 100 Millionen Karten sollen allein in Deutschland im Umlauf sein. Kommt einen EC- oder Giro-Karte weg, ist sie im gewissen Maße gegen einen Missbrauch geschützt. Um am Geldautomaten damit Bares zu bekommen, brauchen Fremde schon Ihren Pin. Einfacher wird es, wenn ein Dieb mit Ihrer Karte einkaufen geht. Die meisten Kassensysteme entscheiden per Zufall, ob für die Zahlung gerade ein Pin eingegeben werden muss oder der Käufer einfach unterschreibt. Günstiger für den Händler ist die Unterschrift, hier zieht er keine Informationen von der Bank ein und muss so nicht die beim Pin üblichen 0,2 bis 0,3 Prozent Gebühr bezahlen. Mit der Kreditkarte haben Langfinger es einfacher, ohne irgendwelche Zusatzdaten zu zahlen. Das Wichtigste bei einer verlorenen oder gestohlenen Kredit- oder EC Karte ist also, sie sofort zu sperren.

Eine für Alle

Brauchten Sie früher für jede Bank eine individuelle Hotline, müssen Sie sich seit 2005 nur noch die Telefonnummer 116 116 merken. Dahinter verbirgt sich der Sperr-Notruf-e.V., ein Zusammenschluss vieler Banken und Geldinstitute. Diese kostenlose Hotline nimmt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ihren Anruf entgegen. Das gilt für Festnetz und Funknetz, jeweils ohne Vorwahl. Achtung: für Anrufe aus dem Funknetz und Ausland werden eventuell Kosten fällig. Aus dem Ausland wählen Sie lediglich die internationale Vorwahl für Deutschland, in der Regel die 0049, und dann geht es mit der 116 116 weiter. Aus dem Ausland können Sie Ihre Kreditkarte zudem über die Nummer +49 30 4050 4050 sperren. Aber: An der zentralen Sperrnummer sind nicht alle Banken und Geldinstitute angeschlossen. Viele bekannte Banken sind zwar dabei, Postbank und Targobank zum Beispiel aber nicht. Erkundigen Sie sich deshalb rechtzeitig. Die entsprechenden Apps gibt es für Smartphones auf der Seite Ihrer Bank. Neben der Kartensperre können Sie mit der App auch weitere wichtige Zugänge und Daten wie etwa die Karte eines Handys sperren, falls dieses verloren geht oder geklaut wird.

So gehen Sie vor

Beim Sperr-Notruf werden Sie mit der Sperr-Hotline Ihrer zuständigen Bank verbunden. Dort geben Sie in der Regel Ihre Kontonummer oder IBAN ein, mitunter sind auch Pin und Kennwörter nötig. Halten Sie also alle Kontodaten bei der Sperrung bereit. Achtung: Außer bei Kreditkarten werden bei einer Sperrung grundsätzlich alle Karten des betroffenen Kontos gesperrt. Ab dem Moment der Sperrung können Sie also auch anderweitig kaum noch auf das Konto zugreifen. Das ist besonders bei reisen ins Ausland wichtig. Nachdem Sie die Sperrung vorgenommen haben, melden Sie den Verlust Ihrer Karte.

Gehen Sie zur Polizei

Dort geben Sie entweder eine Verlust- oder eine Diebstahlanzeige auf. Die Polizei kann nun mit dem so genannten KUNO-System die zentrale Meldestelle des Handels informieren und Ihre Karte so vor einem Zugriff an einer Kasse schützen. Außerdem geben Sie bei einem Diebstahl so gleich noch eine Anzeige gegen Unbekannt auf und lösen so einen Verwaltungsvorgang aus, der Ihnen bei eventuell späteren Streitigkeiten mit Bank oder Handel rechtlich mehr Sicherheit gibt. Bitte melden Sie den Verlust Ihrer Karte nicht über den Notruf 110, sondern am besten persönlich in Ihrem zuständigen Polizeirevier oder an der entsprechenden Telefonnummer vor Ort.

Handeln Sie schnell

Jede Geldbewegung, die nach Ihrer Sperrung mit der betroffenen Karte probiert oder tatsächlich durchgeführt wird, kann Ihnen nicht mehr angelastet werden. Erkundigen Sie sich aber bei Ihrer Bank oder Kreditinstitut, welche Besonderheiten bei Verlust der Karte zu beachten sind und ob Sie unter Umständen trotzdem eine Haftung für entstandene Schäden übernehmen müssen. Maximal 150 Euro sind hier die Obergrenze.