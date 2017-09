Alle drei Minuten bricht in Deutschland jemand in ein Haus oder eine Wohnung ein. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2015 gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent gestiegen. Das belegt die Polizeiliche Kriminalstatistik 2015. Einbrecher bevorzugen Objekte, die vorher gut zu beobachten sind, erklärt Kriminalrat a.D. Lothar Schirmer. "So können die Täter ein, zwei Tage vor dem eigentlichen Bruch ausspähen, ob und wann dort jemand anwesend ist oder ob das Objekt eventuell über längere Zeit leer steht", weiß unser Sicherheitsexperte. Etwa Einfamilienhäuser in Siedlungen sind begehrt, gerade wenn sie nahe einer Autobahn liegen. So können die Täter schnell vom Tatort wieder verschwinden.