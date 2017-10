Nach drei bis vier Tagen verlassen die Eltern das erste Mal für ein paar Minuten den Raum und das Kind bleibt mit der neuen Vertrauensperson allein. Besonders wichtig: Die Eltern verlassen niemals heimlich schnell den Raum, wenn das Kind abgelenkt ist, sondern sie verabschieden sich. Das Kind muss lernen, dass es nach einer Verabschiedung auch ein Wiedersehen gibt.

Dabei bleiben die Eltern aber in der Nähe, wenn das Kind mit der neuen Situation gar nicht zurechtkommt. In der zweiten und dritten Woche bleiben die Kinder dann immer länger ohne Eltern in der neuen Einrichtung, teils wird in dieser Phase schon mitgegessen und/oder mitgeschlafen. Wer die Zeit hat, sollte aber auch darüber hinaus sein Kind noch ein bis zwei Wochen spätestens nach dem Vesper/Kaffee abholen, um das Kind etappenweise an lange Tage in der Kita zu gewöhnen.

Nur ein Elternteil übernimmt die Eingewöhnung

Die Eltern tragen entscheidend dazu bei, wie gut oder schlecht die Eingewöhnung verläuft. Denn in erster Linie müssen auch sie sich lösen von ihrem Kind. Wenn die Eltern zeigen, dass sie ebenso traurig sind, spürt das ein Kind und möchte möglicherweise nicht in der Einrichtung bleiben. Wichtig ist es daher, dass es auch bei der Eingewöhnung eine Konstante für das Kind gibt, d. h. nur ein Elternteil übernimmt die Eingewöhnung – und das über die gesamte Zeit. Übrigens: Wenn ein Kind während der Eingewöhnung nicht weint, wenn es in der Kita gelassen wird, bedeutet das natürlich nicht, dass man als Eltern versagt hat. Es heißt vielmehr, dass das Kind schon so viel Vertrauen zu den Eltern hat, dass es weiß, dass sie wiederkommen. Vor allem Geschwisterkindern und Kindern, die bereits öfter bei Großeltern und Tanten geschlafen haben, fällt es oft leichter in der neuen Umgebung.

Vertrautes mit in die Kita nehmen

Bildrechte: imago/Westend61 Damit es den Kinder leichter fällt, die gewohnte Umgebung zu verlassen, ist es für viele hilfreich, etwas Vertrautes mit in die Kita zu nehmen: Das kann bei kleinen Krippenkindern beispielsweise ein Oberteil mit dem Geruch der Mama sein, welches es zum Schlafen nimmt. Es können aber auch Kuscheltiere, Kissen oder gar Fotos sein. Aufpassen sollte man auch, dass eine Eingewöhnung nicht gleichzeitig mit einem anderen prägenden und neuen Ereignis für das Kind stattfindet. Falls ein Kind beispielsweise ein Geschwisterchen bekommt, kann es sich durch die neue Umgebung auch schnell „abgeschoben“ fühlen. Sollte dem Kind der Übergang trotz langsamer Eingewöhnung schwerfallen, sollte man das Gespräch mit dem Kind und den Erziehern suchen und Lösungen finden.

Rückfall nach ein paar Wochen

Auch wenn die Eingewöhnung offiziell abgeschlossen ist, kann es immer wieder zu „Rückschlägen“ kommen. Vor allem dann, wenn Kinder ein paar Wochen lang regelmäßig in die Kita gehen und anschließend merken, dass es nun kein „Abenteuer“ mehr ist, sondern Alltag. Auch hier sollte man behutsam mit den Kleinsten umgehen, Ruhe bewahren und die Situation erklären. Im Zweifel können Eltern auch kleinere Ausreden erfinden, wie: „Mama geht jetzt erst einmal Windeln kaufen.“ Das verstehen Kinder oft eher. Auf keinen Fall sollte man sie dann zu Hause lassen, denn das könnte ihnen signalisieren, dass sie zu Hause bleiben können, wenn sie nur laut genug weinen.

Fazit