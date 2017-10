Ob Fußball, Popkonzert oder das Klassik–Open-Air. Für richtig gute Veranstaltungen sind die Eintrittskarten rar und sollten möglichst lange vorher bestellt werden. Was aber, wenn Sie die Karten dann gar nicht brauchen? Dürfen Sie Tickets einfach so weiter verkaufen? Und lässt sich mit begehrten Karten vielleicht sogar ein Geschäft machen?

Tickets für besondere Events kosten schon beim Veranstalter oft mehr als 100 Euro. Sind die Karten begehrt, wird es deshalb schnell viel teurer. Zwischenhändler und teils unseriöse Internetportale wittern das große Geschäft und treiben die Preise weiter in die Höhe. Wenn Sie glauben, Karten zu 800 Euro für ein Konzert des berühmten Pianisten Lang Lang in der Hamburger Elbphilharmonie sind viel, dann warten Sie mal auf die nächsten Halbfinals oder das Finale der Fußball WM 2018. Dort werden von Zwischenhändlern Preise von bis zu 5.000 Euro pro Ticket aufgerufen. In Zeiten, in denen viele „schon alles haben“, sind Eintrittskarten zu Konzerten von Paul Simon oder Depeche Mode mitunter ein einmaliges Geschenk und werden deshalb auch oft überteuert gekauft.

So können Sie Tickets kaufen

Bildrechte: IMAGO Am sichersten kaufen Sie Eintrittskarten direkt beim Veranstalter oder einer von ihm beauftragten Ticketagentur. Da der größte Teil der Karten heute übers Internet gehandelt wird, ist es nicht immer einfach, heraus zu finden, welcher Anbieter im Netz wirklich seriös ist. Platzhirsch unter den Ticketanbietern ist die Firma eventim mit mehr als 200.000 verschiedenen Events pro Jahr. Alle Preise und Gesamtkosten sind für Sie als Kunde sehr schnell und übersichtlich zu erkennen. Gleiches gilt für alle großen Fußballclubs. Kaufen Sie Tickets direkt über die jeweilige Internetseite, dann bekommen Sie seriöse Angebote und alle wichtigen Informationen und schlussendlich auch garantiert die Tickets. Auch Konzerthäuser und Musikveranstalter verkaufen Ihre Karten oft auf eigenen Seiten oder in entsprechenden hauseigenen Ticketshops. Merke: Je näher Sie Karten beim Veranstalter kaufen, desto günstiger und seriöser wird es. Umgekehrt gilt: Je mehr Zwischenhändler, desto komplizierter und teurer.

So können Sie Tickets verkaufen

Grundsätzlich müssen Veranstalter Ihre Tickets nicht zurücknehmen. Persönliche Gründe oder Krankheit spielen da keine Rolle. Sie können also nur versuchen, die Tickets an andere Kunden weiterzuverkaufen. Um den „Schwarz“-Handel mit Eintrittskarten zu unterbinden, verbieten viele Veranstalter in Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Weiterverkauf der Karten. Das ist aber ungültig. Sie dürfen also die von Ihnen gekauften Karten weiterverkaufen. Sie können sogar bis zu 15 Prozent auf den Preis draufschlagen, weil Sie ja auch Auslagen hatten oder Gebühren für den Kauf der Tickets bezahlt haben. Allerdings darf daraus kein Geschäft für Sie werden.

Verkaufen Sie also mehr als für den Eigengebrauch übliche Tickets, könnte Ihnen das Gewerbeamt auf die Pelle rücken. Beim Preis ist das schwieriger geregelt. Wucherpreise sind zwar an sich strafbar, allerdings nur, wenn die Käufer gezwungen waren zu kaufen oder so schlecht informiert, dass sie regelrecht über den Tisch gezogen wurden. Das ist aber schwer nachzuweisen. Ein Grund, warum unseriöse Anbieter im Netz mit völlig überzogenen Preisangeboten nicht so einfach belangt werden können.

Karten mit Ihrem Namen

Für den Verkauf von personalisierten Karten müssen Sie beim Veranstalter erst eine Erlaubnis einholen, bevor Sie die weiterverkaufen können. Die Karten müssen dann erst auf den Namen des neuen Besitzers umgeschrieben werden, sonst bekommt der am Veranstaltungstag keinen Eintritt.

Leichter Verkauf im Internet

Auf Seiten wie fansale.de können Sie Ihre nicht mehr benötigten Karten zum Weiterverkauf anbieten, entweder zu einem Festpreis oder in einer Auktion. Das geht mit dem Barcode oder den Ticketinformationen ganz einfach und die Tickets werden bei Ihnen auch noch abgeholt.

Verkauf auf der Straße

Bildrechte: IMAGO Kurz vor der Sportveranstaltung oder dem Konzert haben Sie die besten Chancen, Ihre Tickets noch per Handverkauf loszuwerden. Das wird nicht gerne gesehen, ist aber nicht strafbar. Die Polizei wird Sie also in der Regel nicht wegschicken, es sei denn, Sicherheitsgründe am Veranstaltungsort sprechen dagegen.

Das Problem der Zwischenhändler

Unseriöse Anbieter verkaufen Tickets auch gerne auf Seiten wie Viagogo. Dort bekommt man auf den ersten Blick Karten für fast alle Veranstaltung. Doch sind die Preise oft völlig überzogen. Sie bezahlen ein Vielfaches vom Originalpreis. Müssen Sie dann die Karte kurz vor der Veranstaltung verkaufen, bekommen Sie, wenn überhaupt, nur den ursprünglichen Ausgabe-Preis. Dabei fungieren die Internetplattformen nur als Marktplatz, der für An- und Verkauf Gebühren verlangt. Die eigentlichen Händler treten eher selten mit Originalnamen und Adresse auf.

Zwischenhändler und Krankheit