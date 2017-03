Der Kauf einer Waschmaschine oder eines neuen Kühlschranks will gut überlegt sein. Das gilt auch für teure Heimelektronik wie Fernseher oder Smartphone Welches Modell ist das richtige? Was passt zu Ihrem Haushalt und den Bedürfnissen ihrer Familie? Um das rauszufinden, können Sie ganz aktuell bei Otto now und Mediamarkt Haushaltgeräte mieten. Ist das nur ausgefeilter Marketinggag oder tatsächlich eine Möglichkeit, preiswert für eine bestimmte Zeit Technik auszuprobieren und zu nutzen?

Die Idee

Otto und Mediamarkt testen im Moment, eine bestimmte Auswahl ihrer Produkte als Mietgeräte an den Verbraucher zu bringen. Statt also den großen Fernseher gleich kaufen zu müssen, können Sie ihn erstmal für fünf bis zehn Prozent des Kaufpreises monatlich mieten. Gleiches geht mit Smartphone, Spielekonsole, Kühlschrank, Digitalkamera und vielen anderen Produkten. Das soll Ihnen als Kunde den Zugang zu neuen Produkten erleichtern und bei der Auswahl von teuren Anschaffungen helfen. Eigenen Angaben zufolge wollen die Händler auf diese Weise testen, wie das Angebot von den Kunden angenommen wird. Danach wollen sie entschieden, wie und ob es weiter geht.

Das Wardrobing-Problem

Weil Kunden ihren Kleiderschrank mit Sachen befüllt haben, die sie nach kurzem Gebrauch unter Berufung auf ihr Widerrufsrecht zurückgesendet haben, nennen Händlern diese Form des Online-Betrugs "Wardrobing". Bildrechte: IMAGO Die Onlinehändler stehen mit dem Rücken zur Wand. Wer nämlich online eine Ware bestellt, hat ein 14-tägiges Rückgaberecht. Wer davon Gebrauch macht, muss keine Gründe angeben. Schließlich besteht nicht die Möglichkeit, das Produkt beim Kauf physisch zu begutachten. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen auf die Idee kommen, sich Produkte zu bestellen, die sie wieder zurückgeben. Das kann die die teure Go-Pro für den einmaligen Fallschirmsprung oder der XXL-Fernseher für das Endspiel der Fußball-WM sein. Dieses Phänomen verursacht schon seit Jahren erhebliche Schäden. Weil dieser Trend vor allem vor allem mit Kleidung, hat sich dafür vom englischen Wort "wardrobe"(Kleiderschrank) der Begriff Wardrobing abgeleitet.



Es ist eine Form des Online-Betrugs, der sich aber nur schwer nachweisen lässt. Fakt ist, im Moment gibt es allein in Deutschland unter Hinweis auf das Widerrufsrecht jedes Jahr rund mehrere Millionen Retouren. Ein enormer Schaden für die Händler. Daher die Idee: Wenn wenigstens ein Teil der Geräte offiziell auf Zeit genutzt, also gemietet werden kann, dann lässt sich ihr Defizit verringern. Außerdem sollen Kunden durch die Mietoption einfach leichter an neue Geräte und einen schnelleren Wechsel gewöhnt werden.

So geht´s

Mieten ist bei Otto now und Media Markt online tatsächlich sehr einfach. Die Kunden suchen sich aus dem Angebot an Mietprodukten das Objekt Ihrer Wahl aus, bestellen und schließen den Mietvertrag. Dann wird das Produkt kostenlos geliefert und in den meisten Fällen nach der Mietzeit wieder abgeholt oder Sie senden es kostenlos zurück. Bei Otto now müssen Sie die Geräte mindestens drei Monate mieten für einen monatlicher Mietpreis ab fünf Prozent des Kaufpreises. Ein Beispiel: Wenn der XXL-Fernseher 900 Euro kostet, dann bekommen Sie das Gerät für 45 Euro pro Monat gemietet. Das macht bei drei Monaten Mindestlaufzeit also 135 Euro. Bei Mediamarkt können Sie die Geräte schon nach einem Monat zurückgeben. Dafür sind hier aber rund zehn Prozent Miete vom Kaufpreis fällig. Der große Fernseher würde Sie also 90 Euro für einen Monat kosten. Mieten Sie ein Gerät länger, dann wird die Miete im Verlauf immer billiger.

Die Vorteile

Geräte, die Sie nicht langfristig brauchen oder nur mal ausprobieren wollen, können Sie auf diese Weise kostengünstig und ohne großen Aufwand mieten.

"Das ist tatsächlich sehr sinnvoll für alle, die im Moment das Geld nicht haben für eine große Anschaffung oder die Produkte einfach nur mal testen wollen", sagt Dr. Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen. Gerade bei richtig teuren TV-Geräten können Sie so ausprobieren, wie das Gerät bei Ihnen zu Hause wirkt, wie Sie damit zurechtkommen.

Die Nachteile

Alles ist gut, solange das Gerät während der Mietzeit heil bleibt. "Problematisch wird es erst dann, wenn so ein teures Gerät kaputt geht und Sie mit dem Händler uneinig sind, wer daran schuld ist. Das kann dann schnell nervig und teuer werden", warnt unsere Expertin. Otto now wirbt zwar mit schnellem und kostenlosem Austausch, sollte ein Gerät mal defekt sein. Wie das in der Praxis aussieht, wird sich zeigen. Die Anbieter ersetzen nur Schäden, die beim sogenannten üblichen Gebrauch entstanden sind. Im Streitfall ist zu klären, was eine Benutzung über den üblichen Gebrauch hinaus bedeutet. "Deshalb ist gerade die Miete von Geräten problematisch, die Sie jeden Tag benutzen, etwa ein Smartphone. Da kann in der Handhabung am meisten passieren", warnt Dr. Katja Henschler.

Bildrechte: IMAGO Beim Mediamarkt ist der Partner Grover für die Abwicklung der Mietverträge zuständig. Alle Geräte sind durch ihn zu 50 Prozent gegen Beschädigung oder Verlust versichert. Geht Ihnen aber der 900 Euro teure Fernseher zu Hause wirklich kaputt, dann müssen Sie die Hälfte der Anschaffungskosten selbst aufbringen. Fragen Sie vor einem Mietvertrag bei Ihrer Hausratversicherung nach, ob sie im Ernstfall einspringen würde.



Ein Schnäppchen ist so ein gemietetes Gerät auch nicht. Wenn Sie zu lange mieten, übersteigt der Mietpreis den Neuwert des Gerätes. In den meisten Fällen enden aber Mietverträge spätestens drei Monate, nachdem Sie durch Ihre Mietzahlungen das Gerät komplett bezahlt haben. Das Risiko ist also begrenzt.

Achtung: Alle Geräte dürfen nur in Deutschland genutzt werden. Verlieren Sie das gemietete Smartphone im Skiurlaub in Österreich, zahlen Sie alles.

Es läuft

Die Media-Saturn Gruppe teilt auf Nachfrage mit: "… dass die Mediamarkt Mietwochen bei den Kunden sehr gut ankommen". Unter den Top Ten der am meisten gemieteten Produkte sind Smartphones, Wearables, also Fitnessarmbänder und vor allem große Fernsehgeräte. Am meisten aber mieten die Mediamarkt-Onlinekunden Virtual Reality-Brillen.