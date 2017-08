"Ich hab doch in der App gesehen, dass du noch im Süßigkeitenladen warst!" Zu viel elterliche Überwachung kann das Vertrauen der Kinder zerstören. Bildrechte: IMAGO

Aus Sicht von Kristin Langer, Mediencoach von der bundesweiten Initiative "Schau Hin!", können die Apps zumindest Kindern am Anfang durchaus helfen. "Wenn nicht altersgerechte Dinge ausgeschlossen sind, kann das eine Sicherheit sein", sagt unsere Expertin. Manche Kinder wünschten zudem von sich aus eine Erinnerung, dass sie ihr Smartphone weglegen sollten. "Dann kann man vorher über so eine App reden und die gemeinsam installieren. Und vereinbaren: Wenn das gut funktioniert oder es eine Routine gibt, lässt man die App weg", sagt Kristin Langer.



Die Medienpädagogin warnt aber vor einer ständigen und längeren Überwachung: "Mit den vielen technischen Helfern verlieren wir auch die Selbstständigkeit unserer Kinder aus den Augen. Dann können die nicht für sich herausfinden, was ihnen gut tut und wann sie ihr Smartphone auch mal ausmachen sollten". Zudem könne die Kontrolle die Eltern zusätzlich stressen, sagt Kristin Langer: "Die nehmen dann großen Anteil am Leben ihrer Kinder: Chatten die gerade, obwohl Hausaufgaben anstehen? Oder was steckt hinter einem intensiven Chat mit einem Freund?" Langfristig könne eine lückenlose Überwachung sogar das Vertrauen zwischen Kindern und Eltern zerstören.