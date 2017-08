Per Definition ist der Elternunterhalt die rechtliche Verpflichtung der Kinder, den Lebensunterhalt der eigenen Eltern zu sichern, wenn diese dazu nicht mehr in der Lage sind.

Laut Statistik lebten Ende 2015 in Deutschland 783.000 Menschen in Pflegeheimen. Pflegeheimplätze sind teuer. Können Mutter oder Vater den Platz nicht selbst finanzieren, springen die Sozialämter ein. Diese sind dann aber verpflichtet, sich, wenn möglich, das Geld zurückzuholen. Dazu wird geprüft, ob Elternunterhalt erhoben werden kann. In Frage kommen hier nach Paragraph 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuches Verwandte ersten Grades, also die volljährigen leiblichen Kinder sowie Adoptivkinder. Anspruch auf Elternunterhalt kann selbst dann erhoben werden, wenn der anspruchsberechtigte Elternteil den Kontakt zum Kind seit Jahrzehnten abgebrochen oder es auch enterbt hat. Die Unterhaltspflicht wird nur dann aufgehoben, wenn grobe Verfehlungen des Elternteils gegenüber dem Kind vorliegen, zum Beispiel Missbrauch oder nicht gezahlter Unterhalt. Haben bedürftige Eltern mehrere Kinder, haften diese grundsätzlich gemeinsam für den Elternunterhalt. Vor den Kindern wird aber zunächst der Ehepartner des bedürftigen Elternteils herangezogen.