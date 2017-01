Clean Eating heißt übersetzt so viel wie sauberes Essen. Damit ist nicht das sorgfältige Putzen von Obst und Gemüse gemeint. Die Nahrungsmittel sollen frei von künstlichen Zusätzen und Zucker sein und sie sollen am allerbesten selbst zubereitet sein. Beim Clean Eating wird mit viel Gemüse, Obst, Salat und Vollkornprodukten gekocht. Wichtig ist es, auf industriell verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte zu verzichten. Der Begriff Clean Eating mag trendig und neu klingen, in den USA existiert ist er bereits seit mehr als zwanzig Jahren.