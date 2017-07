Immer wieder ertrinken Menschen beim Schwimmen. Wadenkrämpfe, Herz-Kreislauf-Versagen, aber auch die oft unterschätzte Kraft des Wassers können hierfür Auslöser sein. Kommt es zum Badeunfall, sind viele Menschen hilflos und wissen nicht, was zu tun ist. Hier einige Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn ein Mensch im Wasser in Not ist.

Regelmäßige Lehrgänge sind empfehlenswert

Gerade in Notsituationen trauen sich Menschen oft nicht zu, Erste Hilfe zu leisten, aus Angst, etwas falsch zu machen. Auch deshalb ist es wichtig, regelmäßig an Lehrgängen teilzunehmen, um im Notfall Ruhe zu bewahren und schnell richtige Entscheidungen treffen zu können. Das ist natürlich keine Pflicht, aber sehr sinnvoll, denn es geht nicht nur darum, altes Wissen aufzufrischen, das man vom letzten Erste-Hilfe-Kurs vergessen hat. Teilweise ergeben sich neue Standards bei der Rettung. Erste-Hilfe-Kurse gibt es in jeder Stadt und Gemeinde. Die Kosten liegen bei 30 bis 40 Euro für einen Tag.

Pflicht zu helfen

Bildrechte: IMAGO Jeder Mensch ist rechtlich verpflichtet zu helfen, wenn eine andere Person in Gefahr ist. Das steht im sogenannten Hilfeleistungsparagrafen 323 im Strafgesetzbuch. Darin ist festgeschrieben, dass unterlassene Hilfeleistung mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden kann, sofern man sich bei der Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr bringen würde. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein jeder so viel tun muss, wie zumutbar ist. Der Notruf bei der Polizei, der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst ist für alle Pflicht und kann schon die ausreichende lebensrettende Hilfe sein. Auch den Körper einer verletzten Person warm zu halten ist in der Regel zumutbar. Wer allerdings beispielsweise mit einem Baby oder Kleinkind am Strand ist, muss nicht ins Wasser rennen und sein Kind allein zurücklassen. Zudem sollte niemand sich und seine Fähigkeiten überschätzen. Die eigene Sicherheit steht bei jedem Rettungseinsatz grundsätzlich im Vordergrund: Ohne einen gesunden Retter gibt es auch kein gesundes Opfer. Wenn der Helfer sich in Gefahr bringt, ist niemandem geholfen.

Regeln für die Rettung aus dem Wasser