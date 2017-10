Grundsätzlich schließen Sie mit der Bestellung bei einem Lieferdienst einen Vertrag ab: Geld gegen die im Internet oder Flyer beschriebene Ware. "Der Lieferdienst muss Ihnen diese Ware in mittlerer Art und Güte bringen", sagt Michael Hummel, Rechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Bestellen Sie also eine Salamipizza, können Sie nicht mehr oder weniger als eine normale Pizza mit Salamibelag verlangen. Die muss frisch zubereitet, warm und verzehrfähig sein. Nur wenn Sie die Pizza so geliefert bekommen, müssen Sie auch den vollen Preis dafür zahlen. Transport und Hygienestandards müssen außerdem eingehalten werden. Offensichtlich verdorbenes Essen müssen Sie nicht annehmen. Alle Mängel sollten Sie sofort beim Lieferanten und vor allem dem Pizza- oder Sushi-Service selbst beanstanden. Sinnvoll ist es auch, den Zustand der Speisen fotografisch zu dokumentieren.

In Stoßzeiten wie etwa in der eingangs erwähnten Halbzeitpause haben Lieferdienste oft enorm zu tun. Eine pauschale Wartezeit für die Anlieferung gibt es daher nicht. Deswegen sollten Sie bei der Bestellung nachfragen, wie lange es dauert. Wenn Sie im Internet bestellen, dann achten Sie auf die aktuelle Angabe der Lieferzeit oder fragen Sie diese Zeit ab. Wird die angegebene Zeit überschritten, fragen Sie am besten nach. "Wenn eine halbe Stunde vereinbart wurde, dann können Sie nach 45 Minuten anrufen und nachfragen. Geben Sie dem Lieferdienst jetzt nochmal eine Frist von einer Viertelstunde. Wenn er dann nicht da war, sind Sie an das Geschäft nicht mehr gebunden und können getrost woanders bestellen", erklärt Michael Hummel.

Trotz vieler anders lautender Berichte ist die Antwort hier ganz klar: Nein! Unser Experte erklärt das so: "Wenn ein Pizzaservice in einem Stadtviertel liefert in dem Häuser mit fünf oder mehr Etagen stehen, muss er damit rechnen, dass einen Lieferung auch mal in den sechsten Stock geht." Kommt also der Pizzabote keuchend bei Ihnen an und verlangt einen Aufpreis von fünf Euro fürs Treppensteigen, können Sie das ablehnen. "Auch wenn der Lieferdienst das in seinen AGBs stehen hat, ist es ungültig. Diese Zusatzkosten von beispielsweise 1,50 Euro pro Etage ab dem dritten Stock muss er dann schon gut lesbar und sofort sichtbar in seiner Preisliste ausschreiben", sagt Michael Hummel. Auch eine telefonische Absprache bei ihrer Bestellung ist möglich.