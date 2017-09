Regensensor, Einparkhilfe, Tempomat oder Kollisionswarner: Moderne Autos sind auf Wunsch mit allem vollgepackt, was Fahrten als Pendler oder in den Familienurlaub angenehmer und sicherer macht. In älteren Fahrzeugen oder Gebrauchten fehlen aber viele Assistenzsysteme. Sie können aber für vergleichsweise wenig Geld nachgerüstet werden. Allerdings raten Experten wie Marcel Mühlich vom Auto Club Europa von manchen Nachrüstungen ganz ab.