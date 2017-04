Magdeburg und Halle halten einen traurigen Rekord: Bei den Städten mit den meisten Fahrraddiebstählen in Deutschland stehen die zwei mitteldeutschen Städte auf Platz 2 und 4. Mehr als 3.500 Fahrräder wurden beispielsweise 2015 in Magdeburg geklaut, in Halle waren es um die 3300 Räder. Deutschlandweit wird im Durchschnitt aller 94 Sekunden ein Fahrrad gestohlen. Und wenn es einmal weg ist, bleibt es das auch fast immer. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen liegt bei 9,1 Prozent. 9 von 10 Rädern bleiben demnach für immer verschwunden. Deswegen sollten Sie Ihr Fahrrad gut sichern, um es potenziellen Dieben so schwer wie möglich machen.

3 Minuten: Eine Frage der Zeit

Bildrechte: IMAGO Eins ist sicher: Wenn ein Dieb ein Fahrrad wirklich haben will, dann kriegt er es auch. Kein Schloss ist hundertprozentig sicher. Wie schnell sich ein Schloss knacken lässt, ist nur eine Frage der Zeit. Gut zu wissen: Mehr als drei Minuten verwendet kaum jemand darauf, ein Fahrrad zu knacken. Statt sich lange abzumühen und dabei unter Umständen entdeckt zu werden, zieht der Gelegenheitsdieb lieber weiter zu einem anderen Rad.

Das richtige Fahrradschloss

Es gibt aktuell kein Fahrradschloss, das verspricht, unknackbar zu sein. Die Wahl des richtigen Fahrradschlosses sei eine Frage von Preis und Handhabbarkeit, sagt Clemens Schmidt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Fahrradschlösser sind ab acht Euro zu bekommen, können aber auch über 100 Euro kosten. Was die Handhabbarkeit betrifft, so ist nicht jedes Exemplar einfach zu transportieren. Teils sind die Schlösser auch sperrig und schwer. „Die Frage ist oft, wie viel habe ich in das Fahrrad investiert und wie viel will ich in seine Sicherheit investieren“, so Schmidt. Eine Faustregel besagt, dass ein Zehntel des Kaufpreises eines Fahrrads in seine Sicherheit, also in ein Fahrradschloss, investiert werden sollte. Zusammen mit dem ADFC Halle haben wir eine Quicktipp-Stichprobe gemacht, wie schnell wir welche Schlossart mit Bolzenschneider und Flex aufbekommen.

Bügelschlösser sind die besten

„Bügelschlösser sind nach wie vor die erste Wahl in Puncto Sicherheit“, sagt Clemens Schmidt vom ADFC Halle. Die massiven Stahlrohre trotzen auch roher Gewalt. Mit dem Bolzenschneider hatten wir beim Bügelschloss keine Chance. Das Exemplar für 44,95 Euro war nur mit der Flex aufzubekommen, und auch das hat gedauert: 2:30 Minuten. Zwar war kein geübter Dieb am Werk, aber trotzdem war es nicht so einfach. Ein weiterer Vorteil von Bügelschlössern: In Kombination mit einer guten Halterung sind sie bequem am Rad zu transportieren. Ihr Nachteil: Teils sind sie so klein, dass das Fahrrad damit nicht an einen festen Gegenstand angeschlossen werden kann.

Faltschlösser gut für den einfachen Transport