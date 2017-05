Spätestens, wenn die Kinder aus dem Babyalter rausgewachsen sind, wollen Eltern endlich wieder mobil werden. Um Ihre Kleinen per Fahrrad mitzunehmen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Kindersitz, Fahrradanhänger oder Follow-me: Was ist das beste System und was müssen Sie beachten?

Bei der Suche nach dem richtigen Transportsystem gibt es für den Vorsitzenden des ADFC Sachen Konrad Krause zwei wichtige Kriterien: „Erstens das Alter des Kindes, und zweitens kommt es darauf an, was Sie mit Kind und Fahrrad unternehmen wollen.“ Für die ganz Kleinen, die gerade erst sitzen können, eignet sich am besten ein Fahrradanhänger. Dort können sie in speziellen Babyschalen oder Kindersitzen angeschnallt und relativ sicher transportiert werden.

Für Kinder ab zwei Jahren und für kurze Strecken in der Stadt bieten sich Kindersitze am Lenker oder über dem Hinterrad an. Und wenn die Kids drei bis vier Jahre alt sind und die Eltern auf der Radtour begleiten sollen, können Sie per Follow-Me an das Rad von Mutti oder Vati angehängt werden. Für große Strecken, auf die Sie auch noch Gepäck oder mehrere Kinder mitnehmen wollen, bietet sich dann wieder ein Fahrradanhänger an. In letzter Zeit werden auch Transportbikes immer beliebter, bei denen die Kinder in großen stabilen Kisten vor dem Lenker sitzen.