Fake-Shops im Internet

Ob ein Online-Shop echt ist, lässt sich auf den ersten Blick oft nicht erkennen. Fake-Shops sind in der Regel professionell gemacht und können seriösen Originalseiten zum Verwechseln ähnlich sehen. Selbst Details wie die AGBs oder das Impressum erscheinen plausibel. Auffällig ist aber bei allen der scheinbar günstige Preis für ein gesuchtes Produkt. Er soll Kunden animieren, per Vorabüberweisung zahlen. Die Käufer bekommen dann nur minderwertige Ware geliefert oder warten vergebens auf das bestellte Produkt. Meist sind diese Online-Shops nur kurz online und agieren aus dem Ausland.

Vorsicht bei verlockenden Preisen!

Bildrechte: Colourbox.de Auch wenn es sich toll anhört, sollte man erst einmal skeptisch sein, wenn Produkte sehr günstig angeboten werden, und die Preise von anderen Anbietern miteinander vergleichen. Vor dem Kauf sollte man sich außerdem über den Betreiber der Seite informieren, rät Katja Henschler, Referatsleiterin für Digitales von der Verbraucherzentrale Sachsen: "Gerade wenn man den Anbieter nicht kennt, sollte man den Namen des Shops einfach mal in eine Internetsuchmaschine eingeben und schauen, was für Einträge kommen." Am besten ist es, auch Suchbegriffe wie "Erfahrungen" oder "seriös" mit anzugeben. Das hilft im Normalfall schon, um auf Kundenmeinungen, aufschlussreiche Rezensionen und sogenannte 'Schwarze-Schafe-Listen' zu stoßen. Vorsicht ist geboten, wenn es noch gar keine Erfahrungsmeldungen von anderen gibt. Das deutet darauf hin, dass die Website erst neu erstellt wurde.

Einloggen, um Preise sehen zu können?

Ebenfalls nicht unbedenklich ist es, wenn man sich auf einer Internetseite erst einloggen muss, um die Preise einer Ware zu sehen. "Gerade wenn der Originalpreis rot ist und dann noch dreimal durchgestrichen und mit einem unwahrscheinlich niedrigen Preis geworben wird, ist das höchst verdächtig", erklärt Henschler. Obwohl es verlockend aussieht, rutsche man so aber leicht in eine Abofalle. Generell gilt: Wenn einem die Seite irgendwie suspekt vorkommt, besser auf Nummer sicher gehen und nichts bestellen.

Nicht in Vorleistung gehen

Bestellt man zum ersten Mal bei einem Onlineshop und kennt den Anbieter nicht, sollten man laut Henschler lieber nicht in Vorleistung gehen. Besser sei es, per Lastschrift zu zahlen. Denn im Gegensatz zur Überweisung kann bei einer Zahlung per Lastschrift das Geld noch acht Wochen lang zurückerstattet werden. "Dass man dabei die Bankdaten an den Anbieter weitergibt sehen wir hier eher nicht als Problem", meint Internetexpertin Henschler. Wenn nur eine Zahlung mit Vorabzahlung möglich ist, muss man überlegen, ob das Risiko eingegangen werden sollte.

Nur über verschlüsselte Verbindung

Auch sollte darauf geachtet werden, dass beim Kauf eine verschlüsselte Verbindung vorliegt, dass die Website also mit "https" geschützt ist, erkennbar an der grünen Schrift und dem kleinen Vorhängeschloss oben am Link. Korrekte Rechtschreibung ist laut Henschler übrigens kein Indiz mehr für die Seriosität der Seite. "Selbst Betreiber von unseriösen Seiten sind mittlerweile so schlau, dass sie keine Rechtschreibfehler mehr machen."

Nicht erweichen lassen