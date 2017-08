Je schneller Sie sich bei der Bank melden, umso besser stehen die Chancen den Fehler rückgängig zu machen. Bildrechte: IMAGO

Ist Ihnen eine Fehlüberweisung unterlaufen, haben Sie nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der meisten Banken schlechte Karten. Die Banken sind nämlich nicht verpflichtet, Ihnen in so einem Falle zu helfen. Probieren sollten sie es trotzdem – und zwar schnell!



Josefine Lietzau von Finanztip rät: "Sie sollten sich so schnell wie möglich bei Ihrer Bank melden. Rufen Sie an, sobald Sie Ihren Fehler bemerkt haben. Die Banken haben in der Regel noch am gleichen Tag die Möglichkeit, die Buchung zu stoppen." Am nächsten Tag kann Ihr Geld schon bei der anderen Bank und auf dem anderen Konto sein. Dort kann Ihre Bank dann nicht mehr so einfach zugreifen.