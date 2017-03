Was ist die Schufa?

Schufa steht für "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung". Sie ist als Aktiengesellschaft ein privat geführtes Unternehmen und keine staatliche Behörde. Die Schufa sammelt Daten über private Personen und Unternehmen. Es geht dabei vor allem um das Kaufverhalten und die Zahlungsmoral. Über 66 Millionen Personen und mehr als vier Millionen Firmen sind bei der Schufa erfasst. Diese Daten werden ausgewertet und abgeglichen. Am Tag bekommt die Schufa nach eigenen Angaben rund 300.000 Anfragen von Unternehmen, die wissen wollen, wie zahlungskräftig und zuverlässig potentielle Kunden sind. Besonders für Onlinehändler sind solche Anfragen wichtig. Im Kampf um Kunden und den schnellsten Liefertermin muss ein Händler ganz schnell über den Kunden Bescheid wissen. Die Schufa versteht sich als Vermittler zwischen Kunde und Unternehmen.

Darf die Schufa einfach so Ihre Daten sammeln und weitergeben?

Nein. Die Schufa arbeitet mit Firmen – zum Beispiel Banken oder Autohäusern – zusammen. Diese Unternehmen liefern auf der einen Seite Daten an die Schufa und fragen auf der andern Seite Daten von dort ab. Damit diese Daten übermittelt werden können, muss man nach dem Bundesdatenschutzgesetz sein Einverständnis dazu geben. Wenn Sie also einen Kredit aufnehmen, dann müssen Sie extra unterschreiben, dass Sie damit einverstanden sind, dass die Schufa es erfährt. Kaufen Sie ein Weihnachtsgeschenk online, steht die Datenweitergabe in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Theoretisch ließe sich also verhindern, dass die Schufa überhaupt irgendwelche Daten von Ihnen bekommt. Nur bekommen Sie dann an vielen Stellen auch keine Ware, keinen Kredit und auch keinen Mietvertrag.

Wie entsteht Ihr persönlicher Score?

Aus den gesammelten Daten und anderen Werten, die Ihr Leben beeinflussen, errechnet die Schufa nun den wichtigen Score. Ein Score von fünf Prozent ist das Minimum an Kreditwürdigkeit, 100 Prozent wären perfekt.

Bildrechte: IMAGO Theoretisch sollten Sie gut dastehen, wenn Sie alle Rechnungen immer pünktlich bezahlen und den Dispo nie überziehen. So einfach ist es aber nicht. Zu Berechnung des Scores werden nämlich auch Vergleichswerte mit anderen Personen herangezogen. Dazu zählt unter anderem der Wohnort. Dabei werden Sie mit der Kreditwürdigkeit von Menschen verglichen, die in einer ähnlichen Wohngegend leben. Einfluss auf diesen Vergleich und die entsprechende Einordnung in eine Kredit-Risikogruppe haben Sie nicht. Die Schufa muss nämlich nicht sagen, wie genau sie den Score berechnet. Welche Daten von Ihnen gespeichert sind, darüber muss die Schufa Auskunft geben. Wie Sie diese Daten aber zur Berechnung Ihrer Kreditwürdigkeit heranzieht, darüber ist sie laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2014 nicht verpflichtet. Kurz gesagt: Die Zutaten für den Score muss die Schufa offenlegen, das Rezept bleibt geheim.

Richtige Daten sind wichtig

Um im Alltag kreditwürdig zu sein, sollten Sie dafür sorgen, dass die Schufa korrekte Angaben von Ihnen verwendet. Dafür haben Sie einmal pro Jahr das Recht, ihre gespeicherten Daten kostenlos einzusehen. Verbraucherschützer raten dazu, von diesem Recht unbedingt Gebrauch zu machen. Denn

Datensammler wie die Schufa oder die Dienste Infoscore, Accumeo oder auch Creditreform machen Fehler. Da können Sie unter falschen Voradressen geführt werden oder schon längst abbezahlte Kredite werden noch zu Ihren Lasten gezählt. Achtung: Die Schufa löscht Daten von abbezahlten Krediten oder einer abgelaufenen Privatinsolvenz erst drei Jahre, nachdem der Kredit bezahlt oder die Insolvenz überstanden ist. Bekommen Sie also trotz guter Zahlungskraft mal einen Kauf oder einen neuen Kredit verwehrt, könnte das auch an dieser Vorgehensweise liegen.

So gelangen Sie an Ihre Daten