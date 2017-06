Wer teilt, spart! So oder so ähnlich werben Mobilfunkunternehmen für Familien- oder Partnertarife. Die gibt es allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und nur von vereinzelten Anbietern. Eine echte Sparmöglichkeit sind die Tarife im Alltag auch nicht immer. Wir fassen das Wichtigste zu Familientarifen zusammen.

Bildrechte: IMAGO

Familien- oder Paartarife gibt es fast ausschließlich nur bei den großen Mobilfunkunternehmen wie Vodafone, Telekom und O2. Auch bei Tchibo und bei MediaMarkt können Handykunden die Koppel-Möglichkeit wählen. Bei meist etwas günstigeren Handydiscountern dagegen suchen Kunden solche Tarife vergebens. „Das hat einmal damit zu tun, dass man solche Angebote etwas mehr erklären muss und das geht im Handyladen besser. Und zum anderen ist es für die Anbieter aufwendiger, das in ihrem System anzulegen“, sagt Thorsten Neuhetzki von teltarif.de. Zudem gibt es die Familientarife nur für Kunden, die sich mit einem Vertrag längerfristig an einen Anbieter binden wollen. „Im Idealfall ist der eine Kunde schon bei dem Anbieter und überredet dann seine Familie, ganz dahin zu wechseln. Dann kündigt die Ehefrau ihren bisherigen Tarif beim anderen Anbieter und Handynummer wird dann in den Familientarif integriert“, sagt unser Experte. Auf dem Prepaid-Markt gibt es die Angebote ihm zufolge derzeit nicht.