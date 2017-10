Fehler beim Frisör oder Tätowierer

In Zeiten knapper Arbeitskräfte werden beim Friseur auch schon mal die Azubis mit Aufgaben betraut, denen sie noch nicht gewachsen sind. Eine Haarfarbe anzumischen, klingt erst einmal einfach. Wenn allerdings nicht geklärt wird, was die Haare schon an Chemie, sprich Tönung oder Färbung intus haben, kann das zu unerwarteten Farben, kaputten Haaren oder gar einer kranken Kopfhaut führen.

Im Gegensatz zum Friseur ist der Beruf des Tätowierers nicht geschützt, weshalb sich jeder so nennen darf. Wird mit Tinte und Nadel unsauber und nachlässig gearbeitet, leidet oft nicht nur das optische Ergebnis. Das Problem für die Kunde ist dabei, dass diese Leistungen rechtlich wie die eines Handwerkers bewertet werden.

Nicht zahlen geht nicht

Deshalb können Sie bei einer Unzufriedenheit auch nicht einfach die Zahlung verweigern. Sie müssen die Rechnung also erst einmal begleichen. Zusätzlich müssen Sie der Kosmetikerin oder dem Friseur die Chance geben, das Ergebnis nachzubessern. Auch der Tätowierer darf im Rahmen der Möglichkeiten noch einmal ran. Das ist gerade in Schönheitssachen schwer, da oft das Vertrauensverhältnis zwischen Dienstleister und Kunden gestört ist. Darauf können Sie sich aber nicht berufen. Haben Sie mit einer bestimmten Person Probleme, kann der Betreiber Ihnen auch eine andere Mitarbeiterin oder einen anderen Mitarbeiter für die Korrektur anbieten.

Unterschiede bei den Korrekturen

Bildrechte: IMAGO Wichtig dabei: Das Ergebnis der Behandlung muss korrigierbar sein. Sind die Haare nur leicht verschnitten oder lässt sich die gewünschte Farbe in einer weiteren Behandlung herstellen, müssen Sie auf die Korrekturangebote eingehen.



Sind ein Tattoo oder ein Permanent-Makeup so verpfuscht, dass Sie nur unter großen Schmerzen oder mit erheblichen Eingriffen zu korrigieren sind, müssen Sie das nicht annehmen. Solche groben Fehler und sogar Schädigungen grenzen je nach Fall an Körperverletzung und sind dann auch mit einem Schmerzensgeld zu belegen.

Kritisieren Sie rechtzeitig

Wichtig ist, dass Sie Friseur, Kosmetikerin oder Tätowierer schon währen der Behandlung auf Probleme aufmerksam machen. Haben Sie bei einer Färbung Schmerzen auf der Kopfhaut, gefällt Ihnen der Schnitt nicht, entspricht das Tattoo schon in der Entstehung nicht den Absprachen, dann machen Sie das deutlich. Im Zweifel belegen Sie die Ergebnisse durch Fotos. Das ist für eine eventuelle Auseinandersetzung vor Gericht sehr hilfreich.

Ihr Recht bei Gericht

Bildrechte: IMAGO Sind Sie trotz Nachbesserung nicht zufrieden oder lässt sich nichts nachbessern, dann können Sie eine friedliche Einigung versuchen und Ihr Geld zurückverlangen. Klappt das nicht, dann hilft oft nur der Gang vors Gericht. Hier können Sie Schadenersatz und Schmerzensgeld einklagen. Dabei haben Sie gute Karten, wenn wirklich gepfuscht wurde. Gerade bei Schäden an der Kopfhaut, durch falsch angewendet Färbemittel oder andere Chemie sowie bei auffällig falsch gestochenen Tattoos oder bleibenden Schäden an der Haut – insbesondre im Gesicht – sprechen die Gerichte den Opfern Schmerzensgelder zu, deren Höhen bislang von einigen hundert Euro für eine verhunzte Haarfarbe bis zu knapp 20.000 Euro für eine dauerhaft kahle Stelle am Kopf lagen. Zusätzlich müssen die Dienstleister oft noch die ursprünglichen Behandlungskosten und die Korrekturen bezahlen

So gibt es Schmerzensgeld

Um Schmerzensgeld zugesprochen zu bekommen, müssen Sie entweder bei einer Behandlung tatsächlich erhebliche Schmerzen erlitten haben, mit denen Sie nicht rechnen konnten. Das gleiche gilt, wenn Ihr Äußeres so stark entstellt ist, dass Sie sich nicht mehr öffentlich zeigen wollen oder seelisch darunter leiden, denn das würde Ihr Persönlichkeitsrecht einschränken. Eine vorübergehende Einschränkung, wie etwa ein schiefer Pony berechtigt allerdings keinen Schmerzensgeldanspruch.