Weit weg vom Partner lässt sich ein Seitensprung leichter organisieren. Das könnte ausgenutzt werden, könnte man meinen. Die Praxis sieht aber anders aus. Laut einer Studie der Humboldt-Universität Berlin neigen Partner in einer Fernbeziehung nämlich statistisch gesehen weniger zum Fremdgehen als in einer Nahbeziehung. Über die Gründe kann nur spekuliert werden: Vielleicht wird der Partner über die große Entfernung attraktiver, vielleicht empfinden über die Ferne hinweg Liebende eine höhere Treueverpflichtung füreinander. Bestehende Ängste sollten dennoch offen thematisiert werden. Wer besonders stark unter Eifersucht leidet, wird diese auch in einer normalen Beziehung haben. In dem Fall sollte man über die Möglichkeit einer professionellen Beziehungsberatung nachdenken.

Regelmäßige Kontakte verstärken das Nähegefühl. Bildrechte: Colourbox.de

Was Fernbeziehungen schwer macht, ist, dass das Erleben einer gemeinsamen Alltagsroutine und verbindender Rituale fehlt. Da Intimität in einer Fernbeziehung nicht durch räumliche Nähe unterstützt werden kann, wird es umso wichtiger, auf anderen Wegen ein Gefühl des Verbunden-Seins herzustellen. Das können Telefonate sein, überraschende Karten- und Blumengrüße oder Video-Chats. Entscheidend ist, dass diese Kontakte regelmäßig stattfinden. Selbst wenn es mitunter um eher Belangloses oder Unbequemes geht: Ein regelmäßiger fester Termin für längere Gespräche wirkt einer drohenden Entfremdung entgegen. Gemeinsame Problembewältigung lässt Menschen zusammenwachsen. Auch wenn die Kommunikation per SMS oder WhatsApp einige Tücken hat, kann sie helfen, besser in Verbindung zu bleiben. Konflikte in dieser Form auszutragen ist allerdings nicht ratsam. Zu viele Missverständnisse können in der Kommunikation auftreten. Man denke nur an den Ärger darüber, warum eine Antwort so lange auf sich warten lässt, obwohl der Kommunikationsverlauf eine Nachricht bereits als gelesen ausweist.



Trotz der wenigen gemeinsamen Stunden sollte man über Rituale etwas Gewohnheitsmäßiges in der Beziehung etablieren - wie das Abholen vom Zug und das anschließende Abendessen im Lieblingslokal. Nicht zuletzt kann fehlende körperliche Nähe ein Problem werden. Auch wenn es nicht jedermanns Geschmack sein muss, bietet hier die digitale Welt einige Möglichkeiten, sich auch aus der Ferne auf sexueller Ebene auszutauschen. Paare sollten keine falsche Scham haben, Telefonsex, freizügige Video-Chats oder den Austausch erotischer Bilder als Option zu betrachten, um die Leidenschaft am Leben zu halten. Wichtig ist es, im Vorfeld das nötige Vertrauen aufzubauen.