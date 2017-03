Fieberthermometer unter der Lupe

Kontaktthermometer sind am weitesten verbreitet. Mit ihnen kann wahlweise im Po (rektal), im Mund (oral) oder unter der Achsel (axillar) gemessen werden.

Kontaktthermometer sind heute in der Regel digital, das heißt, sie arbeiten mit einer Batterie und zeigen die gemessene Temperatur digital auf einem Display an. Sie messen im Allgemeinen schnell und zuverlässig, sind einfach zu benutzen und mit Kosten ab ca. drei Euro verhältnismäßig günstig.



Immer weniger verbreitet sind analoge Glasthermometer, bei denen eine Flüssigkeitsskala die Temperatur anzeigt. Die klassischen Quecksilberthermometer sind seit 2009 EU-weit verboten.



Infrarotthermometer



Diese Thermometer messen die von Stirn oder Trommelfell (Ohr) abgestrahlte Wärme. Diese wird über eine Linse aufgenommen und nach Umrechnung als Körpertemperatur angezeigt. Zu unterscheiden sind Ohrmesser, Stirnmesser und kombinierte Ohr-Stirn-Messer. Die Geräte sind wesentlich teurer in der Anschaffung als Kontaktthermometer: rund 30 Euro oder mehr müssen Verbraucher dafür bezahlen. Dafür spart man sich die oft unangenehme rektale bzw. orale Anwendung und hat das Ergebnis zum Teil schon nach wenigen Sekunden.