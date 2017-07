Das Geschäftsmodell von Punktehandel-Portalen ist schnell erklärt: Autofahrer melden sich bei den Betreibern mit dem Anhörungsbogen der Bußgeldstelle. Das kann wegen eines Verstoßes gegen ein Tempolimit sein, die einen Punkte-Eintrag im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Folge haben. Es kann aber auch wegen einer bei Rot überfahrenen Ampel sein, was zu einem Fahrverbot führen würde. Die Portale suchen in ihren Datenbanken nach Autofahrern, die von Alter, Geschlecht und Aussehen her möglichst gut passen. Der "Tauschpartner" füllt dann den Anhörungsbogen der Bußgeldstelle aus und übernimmt somit Punkte oder Fahrverbote. Dafür wird er entlohnt.

Für den "Punkte-Tausch" zahlen die Autofahrer eine Gebühr. Für einen Punkt sind das je nach Anbieter zwischen 80 und 250 Euro. Bei einem Fahrverbot werden zwischen 150 und 300 Euro fällig. Einen Teil der Gebühr kassieren die Portale. Der Rest geht an die Tauschpartner. Das Geschäft läuft offenbar gut und erfolgreich. "Ich habe ca. 2.000 Autofahrer in meiner Datenbank, die Punkte übernehmen würden und konnte in sechs Jahren ca. 1.000 Mal vermitteln", sagte ein Mann, der sich gegenüber dem MDR als René Meier ausgibt. Unter diesem Pseudonym betreibt der Mann auch das Portal Punktehandel-Flensburg, das laut Impressum zu einer Gesellschaft auf den Seychellen gehört. In mehr als 95 Prozent der Fälle habe man erfolgreich vermitteln können, behauptet er. Ähnlich hohe Erfolgsquoten nennt auch ein "Daniel" von Punktehandel.net, der sich auf MDR-Anfrage per E-Mail meldet.