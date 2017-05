Fotobücher Apps

Digital gedruckte Bücher sind in der Regel teurer als Fotopapier-Entwicklungen. Individuelle Ausfertigungen, wie zum Beispiel die Seitenzahl oder Leineneinbände, beeinflussen auch die Kosten. Aber auch hier gilt: Qualität hat ihren Preis. Fertigen Sie beim ersten Mal nicht das ganz billige, aber auch nicht die teuerste Variante, sondern ein Buch für zehn bis zwanzig Euro, oder testen Sie im Vorfeld einzelne Bildabzüge. So können Sie am besten überprüfen, ob die Qualität und Leistung des Anbieters für Sie okay sind. Ob Sie das Fotobuch per App oder am Computer erstellen, spielt bei den Kosten übrigens keine Rolle.

Im Prinzip können Sie per App genau so umfangreiche und gute Bücher erstellen wie am Computer. Achten Sie bei der Wahl Ihrer App auf die entsprechenden Funktionen. Manche bieten da nur eingeschränkten Service. Mit den großen Anbietern sind Sie am besten beraten. Wer sich nicht in die Nutzung und Gestaltungsmöglichkeiten einarbeiten will, kann sich das Buch auch anfertigen lassen. Dazu müssen Sie die Fotos nur noch per App hochladen und verschicken. „Wenn Sie viel selbst machen wollen und auf unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten Wert legen, dann erstellen Sie das Buch aber am besten immer noch am Computer“, empfiehlt Petra Vogt.