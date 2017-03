Frühjahrs-Check fürs Auto

Grundreinigung in der Waschanlage

Nach dem Winter sollte man seinem Fahrzeug in einer Waschstraße ein Programm mit Unterbodenwäsche gönnen. "Dort sind in den Nischen und Hohlräume noch Dreck und Streusalz und das sollte raus", sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD).

Bildrechte: IMAGO Sei der Unterbodenschutz erst einmal beschädigt, sei das ein guter Angriffspunkt für Rost. Wer sein Auto selber wasche, sollte daher mit dem Druckreiniger auch den Wagenboden mit reinigen. Philipp Heise vom Auto Club Europa (ACE) empfiehlt eines der aufwendigeren Waschprogramme mit Nanoversiegelung, um den "Salzschliff" des Winters gut vom Lack herunter zu bekommen: "Damit werden die Folgen von Rollsplit auf dem Lack zudem herauspoliert." Kleine Steine und aufgewirbeltes Streusalz können wie Schmirgelpapier auf dem Lack wirken. Kleine Schäden lassen sich nach der ausgiebigen Wäsche besser erkennen und mit einem Lackstift oder spezieller Kratzerpolitur auspolieren. Reicht der Schaden bis auf die Grundierung, lohnt sich eventuell eine professionelle Lackreparatur.

Motorreinigung

An vielen Waschanlagen und Tankstellen wird nach dem Winter auch eine Motorreinigung empfohlen. Aus Sicht von Philipp Heise braucht man die aber meist nicht: "Moderne Motoren sind gut gekapselt und haben meist einen Unterfahrschutz." Außerdem reinige eine Unterbodenwäsche die Stellen unten an der Maschine, auf die es ankomme. "Wenn der Motor verölt ist, geht man besser in die Werkstatt als in die Waschanlage", empfiehlt Herbert Engelmohr. Öl am Motor kann etwa auf eine defekte oder demnächst Probleme bereitende Zylinderkopfdichtung hinweisen. Beim Blick unter die Motorhaube lassen sich gleich noch andere wichtige Punkte kontrollieren. Dazu gehören etwa Motoröl- und Kühlwasserstand und die Vorratsbehälter der Scheiben-und Scheinwerferwaschanlage. Außerdem sollten Autofahrer Schläuche und Leitungen auf etwaige Undichtigkeiten untersuchen. Schließlich sollte man auch nach der dunklen Jahreszeit alle Scheinwerfer am Fahrzeug nochmal in Ruhe kontrollieren.

Felgenreinigung

"Bei den Felgen kann man gleich noch prüfen, ob die Klarlackschicht durch Rollsplit durchbrochen wurde. Dort fängt es dann an zu rosten", erklärt ACE-Experte Heise. Kleine Fehler lassen sich meist mit entsprechenden Reparaturstiften ausgleichen. Nach der Reinigung mit Felgenreiniger können zumindest Alufelgen hitzebeständig versiegelt werden. Das macht eine spätere Reinigung leichter. Aufgrund der großen Wärmeabstrahlung der Bremsen ist normales Wachs hier nicht ausreichend. "Bei den Bremsen kann man als Laie zumindest mal eine Sichtprüfung machen – also ob die Bremsscheibe selbst und die Beläge noch in Ordnung sind", sagt Herbert Engelmohr. "Wichtig ist auch ein Check der Bremsleitungen, ob die durch den Rollsplit gelitten haben und korrodieren", ergänzt Philipp Heise. Die Leitungen am Fahrzeugunterboden könnten in der Regel aber nur Werkstätten mit entsprechender Hebebühne durchgängig kontrollieren.

Klimaanlage prüfen

Bildrechte: IMAGO Im Winter ist die Klimaanlage gut, um Feuchtigkeit durch Schnee und Eis aus dem Fahrzeug zu transportieren. Nach der kalten Jahreszeit sollte man ihr einen kleinen Check gönnen. "Die Klimaanlage muss aber erst gewartet werden, wenn man etwa üble Gerüche feststellt", sagt Philipp Heise. In solchen Fällen müssen die Filter der Anlage in der Werkstatt gewechselt werden.

Innenreinigung

"Wenn nicht schon vorhanden, sollte man im Winter immer extra Gummifußmatten ins Auto legen. Sonst können sich Teppiche und Polster mit Feuchtigkeit vollsaugen, weil die kalte Luft kaum Feuchtigkeit aufnimmt", rät Philipp Heise. "Bei einem feuchten Innenraum nach dem Winter kann man über die Nacht die Matten zurückschlagen und dann Zeitungen auf die Oberflächen legen", sagt Herbert Engelmohr. In ganz hartnäckigen Fällen hilft auch ein Heizlüfter, den Autofahrer aber nicht ohne Aufsicht im Fahrzeug stehen lassen sollten. "Alternativ gibt es noch preiswerte Luftentfeuchter mit Granulat, die man aufs Armaturenbrett stellt", sagt Philipp Heise.

Bildrechte: IMAGO Mit dem Staubsauger sollte man dann Innen- und Kofferraum gründlich reinigen. Verschmutzte Polster und Teppiche können ein Nährboden für Bakterien und Pilze sein. Auch das Armaturenbrett sollte gereinigt werden. Kunststoffreiniger testet man aber am besten zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei schlechten Produkten wird das Plastik speckig. Die Windschutzscheibe sollte mit Glasreiniger und Wischtuch - auch innen - gesäubert werden, um störende Reflexionen im Gegenlicht anderer Autofahrer zu vermeiden. "Dabei kann man gleich noch die Frontscheibe und die Scheinwerferabdeckungen auf Schäden durch Rollsplit kontrollieren", rät Philipp Heise. Gummi- und Kunststoffteile besonders im Außenbereich sollten mit speziellen Pflegemitteln gereinigt werden. So erhalten sie Geschmeidigkeit und verhindern, dass etwa die Dichtungen an Türen und Fenstern bröselig und brüchig werden. Auch die Scheibenwischerblätter sollten Autofahrer nach der Frostzeit kontrollieren und reinigen. Schmieren die Blätter, sollte man sie austauschen.