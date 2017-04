Gesunde Pflanzen, perfektes Gemüse, pralle Blütenpracht: Welcher Gärtner wünscht sich das nicht für Garten oder Balkon? In Discountern, Baumärkten oder Gartencentern werden derzeit verschiedene Erden angeboten, die maximale Erfolge versprechen. Bio-Erde, torffreie Erde oder Spezialerde: Was brauchen Garten- und Balkonpflanzen wirklich, und wie viel muss man dafür zahlen?

Was macht eine gute Erde aus?

Zunächst hat gute Pflanzerde einen möglichst hohen Humusanteil. Der sorgt dafür, dass die Nährstoffe gespeichert werden und die Erde gut belüftet ist. Daher gilt Humus im Allgemeinen als nährstoffreichste Erde. Mit 20 bis 30 Zentimetern davon im Beet, bevor die Pflanzen gesetzt werden, schafft man beste Voraussetzungen für ein gutes Wachstum. Als sogenannte Aushuberde ist Humus ausgesprochen günstig in Geschäften für Bauarbeiten oder Erdbewegungen zu bekommen. Ein weiteres Kriterium für gute Erde: Sie sollte in der Hand locker zerfallen. Minderwertige Erde wird beim Gießen klumpig. Beim Trocknen bildet sich eine feste Kruste an der Oberfläche.

Spezialerde meist überflüssig

Bildrechte: IMAGO Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche. Das Angebot an teuren Spezialerden ist entsprechend gorß, Experten zufolge jedoch nicht immer sinnvoll. Bei einigen wenigen Pflanzen macht Spezialerde Sinn. Rhododendron oder Hortensien etwa brauchen sauren Boden mit einem niedrigen ph-Wert. Auch Orchideen gedeihen in normaler Erde nicht. Diese Pflanzen benötigen einen erhöhten Anteil an Rindenmulch. Auch Pflanzen-Stecklinge bedürfen spezieller Anzuchterde. Beigemischte Bestandteile von wasserspeicherndem Vulkangestein machen die Erde locker. Der niedrige Düngeanteil regt das Wurzelwachstum an. Pflanzen im Kübel gedeihen am besten in Kübelpflanzenerde. Diese zeichnet sich durch einen höheren Nährstoffgehalt aus und ist besonders strukturstabil. Die Pflanzen können sich besser „festhalten“ und sind vor Wind und Wetter geschützt. Rosen und Tomaten hingegen benötigen laut Experten keinesfalls Spezialerde. Hier, wie bei vielen anderen Pflanzen auch, ist die Düngung wesentlich wichtiger als eine Spezialerde.

Tipps

Das nervige Schleppen großer Säcke gehört beim Kaufen von Gartenerde dazu. Mancherorten wird deshalb auch gewichtsreduzierte Erde angeboten, die teilweise nur halb so viel wiegt wie herkömmliche. Der Kniff: Die Erde besteht entweder fast nur aus Torf oder getrockneten und gepressten Kokosfasern oder-mark. Zu Hause wird sie wieder mit Wasser versetzt. Experten bestätigen den Produkten eine gute Qualität. Allerdings ist auch der Preis vergleichsweise teuer. Wer also genug Kraft zum Schleppen hat, für den reicht auch „normale“ Erde.



Wissenswert: Blumenerde mit Torf schadet der Umwelt. Genauer gesagt sind der massive Torfabbau und der damit verbundene Rückgang von Moorlandschaften das Problem. Moore sind die größten Kohlenstoffspeicher pro Flächeneinheit – sie speichern sechs Mal so viel Kohlenstoff wie normaler Wald. Umweltschützer warnen deshalb: Geht der Abbau der Moore so rasant weiter wie bisher, könnten in 10 Jahren die deutschen Torfvorräte erschöpft sein, so Prognosen des BUND. Mittlerweile gibt es bei Pflanzerde zahlreiche torffreie Alternativen wie Kompost, Humusmischungen, Kokosfasern und Kokosmark.

Tests

Eigenrecherche MDR Umschau (2017)

In Vorbereitung eines Langzeittests von Pflanzerde ergaben Recherchen des MDR Magazin Umschau, dass ganz billige Erde nicht gut für das Pflanzenwachstum ist. Zahlreiche Experten sprechen Produkten, die es für 1,99 (40 Liter) zu kaufen gibt, eine minderwertige Qualität zu. Im besten Fall eigne sich diese Erde demnach zum Auffüllen von Gartenbeeten, weil sie wenig Nährstoffe erhielte. Der Grund: Die Erde bestehe zum Großteil aus billigen Kompost oder Holzstücken. Einige sprechen sogar von Verpackungsabfällen, Schädlingen oder Schimmelsporen in solcher Erde. Minderwertiges Substrat neigt beim Gießen zu Schlammbildung. Dadurch bildet sich beim Trocknen eine feste Kruste an der Oberfläche, die für das Gedeihen der Pflanzen zu einem Hindernis wird.

SWR Marktcheck „teuer gegen billig“ (2015)

Das Verbrauchermagazin nahm Preis und Qualität von sechs Blumenerden unter die Lupe. Das Ergebnis: Teuer ist nicht gleich besser. Die teuerste Blumenerde im Test von Hersteller Compo schnitt nicht besser ab als die günstige Pflanzerde von Aldi und Hornbach. Testsieger waren „Bio Universal“ (Compo), „Gardenline“ (Aldi) und „Floraself“ (Hornbach).

Stiftung Warentest –„Gute Erde, schlechte Erde“ (4/2014)