Trampoline stehen auf Rasen besser als auf gepflastertem oder betoniertem Grund. Auf dem Rasen lässt sich das Gestell an mehreren Stellen am Boden fixieren. Gute Anbieter liefern dafür spezielle Haken als Zubehör an.

Wer fremde Kinder auf seinem Trampolin hüpfen lassen will, sollte sich unbedingt von deren Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen. In der muss stehen, dass die Aufsichtspflicht weiterhin bei den Eltern liegt und nicht auf den Besitzer des Trampolins übertragen wird. Von allen Ansprüchen befreit ist man aber auch dann nur, wenn das Trampolin in einem technisch absolut einwandfreien Zustand ist.



Sollte es dennoch zu einer Verletzung kommen, greift in den allermeisten Fällen der Versicherungsschutz. Die Behandlungskosten trägt die Krankenversicherung.